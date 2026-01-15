Slušaj vest

Svaki početak je težak, a posebno za mlade ljude koji još nisu našli posao.

Taj problem imala je i jedna studentkinja i korisnik Redita, koji je zatražila savet na toj društvenoj mreži.

- Imam CV dug celu stranu ispunjen volontiranjima, kursevima i razmenama. Znam engleski bolje nego srpski i umem da funkcionišem na računaru. Imam 21 godinu, student sam arhitekture i skoro godinu dana tražim posao. Prijavila sam se na oko 50+ posla, krenula sam da se prijavljujem i tamo gde sam kvalifikovana i ne i niko ni da odgovori, a oglase samo recikliraju. Ne znam više šta da radim, bukvalno mi nije ni bitna plata, a ako je poslodavac voljan da obući radila bih i kao zavarivač. Probala sam svuda. Svi moji prijatelji koji su studenti su većinom nezaposleni i u istoj su situaciji, jedini koji rade su ovi koji su došli sa strane i imaju već iskustva i oni koji su odustali od studija. Iskreno, čak bih i volontirala nešto na duže ili radila za neki smešan honorar čisto da radim nešto, previše me plaši da napunim 25 godina i nemam dan radnog iskustva. Ali bukvalno ne mogu nista da nađem - požalila se studentkinja.

Foto: Profimedia

Jedan od saveta je glasio da marketi, pekare i restorani brze hrane uvek traže radnike i da je velika šansa da će u tom slučaju brže naći zaposlenje.

Jedna komentatorka je napomenula da je našla posao preko oglasa, ali da je posle nekoliko godina postala tehnološki višak.

- Ponovo sam tražila preko oglasa i trajalo je tri meseca (pozicije za koje sam aplicirala imale bi po 3-4 kruga intervjua), ali sam našla ono što mi odgovara i što sam tražila - napisala je komentatorka.

Jedan učesnik diskusije dao je i nekoliko saveta kako treba sročiti CV: ne treba da bude predugačak, najbitnije iskustvo treba da bude sažeto na prvoj strani. Takođe, ne treba pominjati, kako on smatra, volontiranje, jer to kod poslodavca može da izazove utisak da je kandidat spreman da radi bez nadoknade.

U nizu predloga nekoliko ljudi predložilo je i rad u kol-centru u jednoj inoistranoj firmi. Ipak, uz napomenu da taj posao, iako solidno plaćen, zna da bude naporan. Neko je primetio da poslodavci često izbegavaju studente, jer misle "ne vredi je zaposliti i obučavati, čim završi faklutet, otići će".

Jedna učesnica diskusije napomenula je da od slanja biografije (CV-ja) nema mnogo vajde i da je najbolje otići na vrata do željenog radnog mesta, lično. Ona je tako našla posao, rekavši poslodavcu da će volontirati prva tri dana, kako bi poslodavac procenio da li vredi. Pošto je poslodavac bio zadovoljan dobila je i zaposlenje.

Mnogi učesnici se slažu da je, kad se sve sabere, uvek veća šansa za zaposlenje ako postoji preporuka, to jest, da bi bilo korisno da na nekom radnom mestu poznaje nekog ko bi mogao da se založi za nju prilikom traženja posla.