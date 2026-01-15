Slušaj vest

Iz sedišta kompanije za region Zapadnog Balkana su za portal Retail Serbia istakli da se otvaranje prvih prodavnica u Srbiji očekuje tokom marta, kao i da će uskoro saopštiti na kojim lokacijama.

Podsetimo, Balfin grupa poseduje master franšizu za šest tržišta danske kompanije uključujući i srpsko. Prema ranijim najavama, Flying Tiger Copenhagen i Balfin grupa planiraju da u narednih nekoliko godina otvore 50 prodavnica u regionu Zapadnog Balkana.

- Prva prodavnica pod nazivom Tiger otvorena je 1995. godine u Kopenhagenu. "30 godina nakon otvaranja mi smo danas raznovrsni maloprodajni koncept sa preko 1.000 prodavnica širom sveta - ističu u kompaniji.

Flying Tiger Copenhagen kupcima nudi igračke, školski i kancelarijski materijal, poklone, knjige, hranu, kuhinjski pribor, multimedijalne dodatke, dekoraciju...