Slušaj vest

Ako ste se ikada pitali zašto avioni zimi čekaju na poletanje ili zašto ostanu nekoliko minuta duže na pisti, odgovor je jednostavan: u toku je proces odleđivanja aviona.

Zima u avio-saobraćaju donosi mnogo više od niskih temperatura i snega – ona zahteva dodatne, precizno definisane korake u pripremi aviona pre svakog poletanja. Odleđivanje se primenjuje kada se na krilima, trupu ili repu aviona pojave sneg, led ili mraz, ali i preventivno, u situacijama kada vremenski uslovi mogu da dovedu do njihovog nastanka. I najmanja količina zaleđene površine može uticati na aerodinamičke performanse aviona, zbog čega je ovaj postupak obavezna i izuzetno važna faza u zimskim operacijama.

Za odleđivanje se koriste specijalne tečnosti namenjene isključivo avijaciji. One se razlikuju od antifriza za automobile – dizajnirane su da ne oštećuju materijale od kojih su avioni napravljeni, ali i da se potpuno uklone tokom poletanja. U uobičajenim uslovima, tokom jednog odleđivanja potroši se između 200 i 400 litara tečnosti, dok u jačim padavinama ta količina može dostići i do 1,5 tona.

Iako u pripremi aviona učestvuje više stručnih timova, konačnu odluku o tome da li je odleđivanje potrebno donosi kapetan. On procenjuje stanje aviona i aktuelne vremenske uslove, uz oslanjanje na informacije osoblja zaduženog za pripremu aviona pre poletanja.

U nastavku pogledajte video materijal koji prikazuje kako ova procedura izgleda u praksi na letovima Er Srbije tokom zimskog perioda.

Sam proces obično ne traje dugo. Kada je u pitanju samo mraz nastao tokom noći, odleđivanje je završeno za nekoliko minuta. U složenijim zimskim uslovima postupak može potrajati i do petnaestak minuta – onoliko koliko je potrebno da avion bude u potpunosti spreman i bezbedan za let.

Iako putnici o ovom procesu retko razmišljaju, odleđivanje je ključni element bezbednosti zimskih letova.