Direktor Kancelarije za IT i eUpravu, dr Mihailo Jovanović učestvovao je na 33. Kopaonik biznis forumu na panelu "Razvoj javne uprave“.

Jovanović je ovom prilikom istakao da se Srbija, prema poslednjim rezultatima, nalazi u grupi od 20 odsto najspremnijih zemalja na svetu za primenu veštačke inteligencije, kao i da Kancelarija za IT i eUpravu istovremeno radi na više strateških koloseka.

- Jedan od ključnih pravaca jeste širenje AI infrastrukture, ali i njena konkretna primena. Podsećam da smo 2022. godine instalirali prvi superkompjuter, a već tokom aprila pustićemo u rad i drugi superkompjuter u Državnom data centru u Kragujevcu. Istovremeno puštamo u rad i dva nova bloka ukupnog kapaciteta od 8 megavata, čime dodatno proširujemo kapacitete data centra. Pored infrastrukture, od izuzetnog značaja je i praktična primena veštačke inteligencije, zbog čega Kancelarija za IT i eUpravu već uveliko radi na različitim slučajevima upotrebe AI, počev od asistenata koji se trenutno nalaze na Portalu eUprave i na Portalu za strance. Ovaj asistent je implementiran i na portalu "Svoj na svome", koji je imao značajnu ulogu u procesu upisa prava svojine za građane - naveo je direktor Kancelarije za IT i eUpravu.

Foto: Marina Jančević

On je istakao da će do kraja marta svi zaposleni u Kancelariji za IT i eUpravu završiti obuku za korišćenje Microsoft Copilot-a i biće sertifikovani za upotrebu ovog alata u svakodnevnom radu. To znači da će više od sto zaposlenih imati sertifikat i koristiti Copilot u analizama i svim aktivnostima koje obavljaju.

- Ono što predlažemo Vladi Republike Srbije u okviru programa za 2030. i 2035. godinu jeste značajan rast ulaganja u državnu infrastrukturu. Planiramo da kapaciteti državnih data centara do 2030. godine dostignu oko 200 megavata, a do 2035. godine oko jedan gigavat. To podrazumeva dalje širenje kapaciteta u Kragujevcu, kao i izgradnju novih data centara, pre svega u Nišu i Novom Sadu - zaključio je direktor Kancelarije za IT i eUpravu.