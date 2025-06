"Sve se završava na našem portalu welcometoserbia.gov.rs. Strani državljani u ovom trenutku iz 46 zemalja kada žele da dođu u Srbiju, a to su zemlje kojima je potrebna viza, sve mogu da završe preko ovog portala. Ostavljaju osnovne podatke iz svog pasoša, slikaju svoju sliku iz pasoša, sve to prilažu i taj zahtev se elektronski obrađuje", rekao je Jovanović.

"Veoma je značajno za naše građane koji više neće biti kuriri i nositi papirnu doznaku do svog poslodavca, a to je pogotovo nezgodno kada su bolesni. Veoma je značajno i za poslodavce, jer će u realnom vremenu dobijati elektronsku doznaku, ali moći će i da komuniciraju sa Republičkim fondom zdravstvenog osiguranja koji vrši određene obračune u zavisnosti da li je bolovanje do 30 dana ili preko 30 dana", rekao je Jovanović.