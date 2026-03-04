Slušaj vest

Enormna glad koju prema resursima ima takozvana veštačka inteligencija nema granice. Novi data centri, koji svakodnevno niču otimaju sve raspoložive rezerve struje, vode, ali i računarskih komponenti. Situacija je takva da se na udaru našla i automobilska industrija, koja se ponovo suočava sa krizom nedostatka čipova, sličnu onoj koja je zaustavila proizvodnju vozila za vreme pandemije.

Za razliku od tadašnje situacije, kada je razna elektronika nedostajala, jer je proizvodnja stala, sada proizvodnja itekako radi, ali nije u stanju da proizvede dovoljno čipova da nahrani proždrljivu AI „aždaju“. Konkretno, problem je u takozvanoj DRAM memoriji koja se, između ostalog koristi, u računarima, mobilnim telefonima i naravno modernim automobilima. Bilo da je u pitanju najnoviji BMW i3 ili Fiat Grande Panda, oba imaju računare koji koriste DRAM. Velika potražnja DRAM memorije za AI data centre dovela je do enormnog rasta njihove cene (po podacima koje donosi analitički portal Bloomberg samo u poslednjem kvartalu 2025. godine cene su skočile 78%), a u najavi su i nestašice.

Najveće kompanije za proizvodnju memorijskih modula Samsung, Micron Technology i SK Hynix najavile su da su skoro sve raspoložive zalihe iz ovogodišnje proizvodnje rasprodate. Naravno, u toj situaciji, AI industrija koja raspolaže enormnim količinama novca ima najviši prioritet u kupovini, a tek kad se oni napoje, memorija se nudi drugim korisnicima. To je situacija u kojoj se našla automobilska industrija koja preti da zaustavi proizvodnju novih automobila. Zalihe se smanjuju, a rokovi isporuke rastu, kako navodi nemački portal Handelsblatt, uobičajeni rokovi isporuke za elektro komponente od osam nedelja za pojedine su već dostigli 50 nedelja, što ima potencijal da ozbiljno ugrozi proizvodnju.

Foto: Shutterstock

U tom smislu, gledajući dugoročno, logično je da kada nema novih automobila, nema ni polovnih. To može da dovede do rasta cena i smanjenja ponude, što su i kupci u našoj zemlji već jednom osetili. Kriza je svakako rešiva, ali će trebati vremena da se industrija prilagodi ovakvoj situaciji i usaglasi proizvodnju u skladu sa potrebama tržišta, a kako Bloomberg navodi, to se sigurno neće desiti tokom ove godine. U tom smislu, po njihovim, automobilska industrija je ubrzano počela sa kupovinom raspoloživih količina DRAM memorijskih modula, a pojedini poput Tesle su najavili ulaganje u pogon za proizvodnju sopstvenih čipova, kako bi obezbedili stabilnost buduće proizvodnje.

Za sada se proizvođači automobila o ovom problemu retko oglašavaju. Izuzetak je finansijska direktorka Forda Šeri Haus, koja je na jednoj nedavno održanoj konferenciji priznala da ovaj proizvođač ima probleme u nabavci memorijskih modula i da se to zasad odražava u višoj ceni vozila ali da svakako preti i nestašica.

Ovo nije i jedina nestašica koja je nedavno zadesila automobilsku industriju. Krajem prošle godine došlo je do veštački izazvane nestašice elektronskih komponenti, kada je usled spora Kine i Holandije oko vlasništva nad fabrikom Neksperija Kina prestala sa izvozom poluprovodnika, koji se koriste za proizvodnju brojnih komponenti - od kočionog sistema, do elektro-podizača prozora. Ovaj nesporazum je rešen za nedelju dana, ali je svejedno naterao Bosch, Hondu i Nissan da smanje proizvodnju, što dovoljno govori o osetljivosti automobilske industrije na nestašice elektronike.

Podsećamo, tokom korone pojedini proizvođači automobila su nedostatak elektronskih komponenti nadoknađivali tako što su vozila isporučivali sa umanjenom ili polovičnom opremom. Međutim, pitanje je da li će to biti izvodljivo u slučaju memorije koja je neophodna za rad centralnih računara vozila. U svakom slučaju, deluje da će i u ovoj situaciji, ako dođe do nestašice, najbolje proći proizvođači iz Južne Koreje i Kine, gde se najveća količina memorijskih modula i proizvodi, a ostali kako se ko snađe.