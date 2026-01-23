Slušaj vest

Nisu samo dizelaši pretplaćeni na probleme sa startovanjem tokom zime i niskih temperatura. Poteškoće mogu imati i benzinci, a naročito oni koji su naknadno konvertovani na pogon na tečni naftni gas (TNG) ili auto-gas, kako ga vozači zovu. Generalno, kod nas ljudi konvertuju vozila na auto-gas da bi uštedeli novac, a nekada se te uštede prenesu i na samu instalaciju, a onda mogu da nastanu razni problemi.

Ušteda na pogrešnom mestu

Dakle, takve uštede na kvalitetu instalacije u kombinaciji sa niskim temperaturama mogu dovesti do otežanog starta i problema u radu motora. Treba napomenuti da su glavni kandidati za probleme stariji automobili sa karburatorom, ali se takvi u našoj zemlji i dalje aktivno voze svakodnevno što će znati svako ko ima priliku da izađe iz naših većih gradova.

Nova tura snega posle 24. januara Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Vozila sa elektronski kontrolisanim sistemom ubrizgavanja koriste savremenije TNG uređaje koji automatski regulišu doziranje auto-gasa i benzina u motor i kod njih su šanse da zimi dođe do problema sa startovanjem na niskim temperaturama drastično manje.

O čemu treba voditi računa

Generalni savet je da u toku zimskog perioda, kada vozilo parkirate na duži period motor uvek prebacite u režim rada na benzin. Tek nakon starta na benzin, nakon što motor postigne radnu temperaturu može se voziti na TNG. Na ovaj način smanjujete habanje motora, ali i povećavate šansu da vozilo upali iz prve.

Pri gradskoj vožnji u niskim obrtajima probajte da limitirate broj električnih potrošača u vozilu (klima, grejanje sedišta, volana, radio…). Oni uzrokuju pad napona na elektro-instalaciji vozila, što dodatno otežava paljenje ionako, na niskim temperaturama, teže zapaljivog tečnog naftnog gasa.

Kod pomenutih starijih vozila sa karburatorom sistem za paljenje u koji spadaju svećice, kablovi, bobina i razvodnik paljenja moraju biti u dobrom stanju. To kažemo zato što zimi, zbog visoke vlažnosti vazduha može doći do problema u radu motora na TNG ako bilo koji deo ovih sistema nije ispravan. Naročito ako su dotrajali kablovi, takođe ako na bobini i razvodnoj kapi ima nečistoća. Sve to uzrokuje pad napona elektro-instalacije i posledica je teži rad na auto-gas.

Kišovito vreme u petak Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Treba voditi računa i o rashladnoj tečnosti, antifrizu. Proverite tačku mržnjenja u servisu i po potrebi zamenite antifriz u sistemu. Bitan je i termostat, bez ispravnog termostata motor ne može da postigne radnu temperaturu, a samim tim se isparivač za TNG ne greje adekvatno. U takvim slučajevima može doći do smrzavanja rashladne tečnosti u kolu isparivača gasa i stvaranja takozvanog ledenog čepa, što u najboljem slučaju blokira dotok i izaziva gušenje motora od prekomerne količine gasa koji ne može do ispari čime praktično blokira vožnju na auto-gas, a može da dovede i do ozbiljnog kvara motora.

Savremeni motori sami regulišu auto-gas

Na kraju, još jednom treba napomenuti da se kod savremenih vozila sa elektronski upravljanim ubrizgavanjem goriva ovi problemi značajno ređi. Kod njih se zimski uslovi eksploatacije motora praktično ne razlikuju od letnje eksploatacije. Računar sam startuje motor na benzin pa zatim prebacuje na auto-gas kada on dostigne radnu temperaturu. Jedina razlika je nešto duže vreme koje je potrebno da motor dostigne radnu temperaturu i nešto veća potrošnja benzina u odnosu na letnji period. Kod starijih motora sa karburatorom to nije slučaj, kod njih je vozač taj koji prebacuju između benzina i auto-gasa i kao takav je sklon greškama koje na kraju mogu skupo da koštaju.