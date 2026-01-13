Slušaj vest

Prilikom kupovine automobila davanje kapare je uobičajeni način da budući vlasnik "rezerviše" kola koja želi. Međutim, mnogi ne znaju šta kapara zapravo jeste sa pravnog aspekta, kada ona uopšte postoji i koja su prava i obaveze obe strane u slučaju da dođe do odustajanja od kupoprodaje.

Cilj je da i kupci i prodavci bolje razumeju razliku između kapare, avansa i takozvane kapare kao odustanice, jer od toga često zavisi da li imate zakonsku zaštitu ili ne.

Šta kaže zakon?

Prema Zakonu o obligacionim odnosima, kapara je akcesorni pravni posao - može postojati samo ako postoji i glavni ugovor o kupoprodaji. To znači da davanje novca bez zaključenja ugovora o kupovini ne predstavlja kaparu u pravnom smislu, već najčešće avans. Upravo u toj razlici pojedini građani izgube novac.

Foto: Scharfsinn / Alamy / Profimedia

Član 80. Zakona o obligacionim odnosima propisuje da ukoliko je za neizvršenje ugovora odgovorna strana koja je dala kaparu, druga strana može po svom izboru tražiti izvršenje ugovora, ako je to još moguće ili tražiti naknadu štete, a kaparu uračunati u naknadu ili vratiti, ili se zadovoljiti primljenom kaparom. Sa druge strane, ako je za neizvršenje ugovora odgovorna strana koja je primila kaparu, druga strana može, po svom izboru, tražiti izvršenje ugovora, ako je to još moguće, ili tražiti naknadu štete i vraćanje kapare, ili tražiti vraćanje udvojene kapare.

Važno je razumeti

Strana koja je dala kaparu ne može odustati od ugovora ostavljajući kaparu drugoj strani, niti to može učiniti druga strana vraćanjem udvojene kapare, osim ukoliko je ugovorena kapara kao odustanica.

Kapara nije isto što i odustanica, već su u pitanju dva odvojena pravna instituta. Kada je uz kaparu ugovoreno pravo da se odustane od ugovora, onda se kapara smatra kao odustanica i svaka strana može odustati od ugovora. Ukoliko od ugovora odustane strana koja je dala kaparu, ona je gubi, a ako odustane strana koja je kaparu primila, ona je udvojeno vraća.

Razlika između kapare i avansa

Ukoliko ugovor još nije zaključen, davanje novca ne može imati svojstvo kapare, već se u tom slučaju najčešće radi o avansu. Avans, za razliku od kapare, predstavlja iznos koji jedna strana daje drugoj pre ili u trenutku zaključenja ugovora, i ima karakter delimičnog ispunjenja obaveze. Dakle, ako davanje nema svojstva kapare, na njega se ne mogu primeniti zakonske odredbe koje regulišu posledice neizvršenja ugovora u vezi s kaparom.

Foto: Shutterstock

Ključna važnost pisanog dokaza

Iz svega navedenog sledi da je u slučaju davanja kapare prilikom ugovaranja kupoprodaje automobila, neophodno sačiniti pisani dokument koji mora sadržati sledeće elemente:

Identifikacione podatke ugovornih strana

Preciznu identifikaciju vozila: marka, model, godina proizvodnje, broj šasije i broj motora

Ugovorenu ukupnu kupoprodajnu cenu

Tačan iznos koji se daje kao kapara ili kapara kao odustanica

Jasnu naznaku da se dati iznos smatra kaparom ili kaparom kao odustanicom u smislu članova 79-83. Zakona o obligacionim odnosima

Rok za isplatu ostatka cene i primopredaju vozila