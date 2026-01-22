Slušaj vest

Hladnoća sama po sebi često nije problematična za elektroniku, ali korišćenje u toploj prostoriji i pogrešni koraci nakon toga mogu biti.

Svakome se može dogoditi da mobilni telefon ostavi u hladnom automobilu, ali većina će se vrlo brzo vratiti po njega jer je bez tog gadžeta teško preživeti noć. Pored toga, upitno je da li ćemo se ujutru na vreme probuditi jer su pametni telefoni zamenili klasične budilnike.

Koje su posledice?

Šta ako vam pametni telefon, mobilni telefon sa fizičkim tasterima (bez tač-ekrana), žičane ili bežične slušalice, laptop, štampač, pametni sat ili pover bank ostanu tokom cele hladne noći u vozilu izloženom niskim temperaturama, a ujutru moraju biti u funkciji? Koje su kratkoročne, a koje dugoročne posledice?

Elektronika, uopšteno, ne voli ekstremne temperature, a hladnoća najviše pogađa baterije, naročito litijum-jonske, koje se danas koriste u većini prenosivih uređaja. Na niskim temperaturama hemijski procesi u bateriji se usporavaju, zbog čega kapacitet privremeno opada, a u nekim slučajevima može doći i do trajnog oštećenja.

Klasični mobilni telefoni sa tasterima uglavnom imaju robusniju elektroniku i manje osetljive baterije, pa će na temperaturama ispod nule bolje podneti hladnoću od pametnih telefona. Smartfon modeli su osetljiviji zbog većih ekrana, složenijih sklopova i tanjih kućišta, a hladnoća može izazvati sporiji rad, neočekivano gašenje ili nagli pad nivoa baterije.

 Slušalice, posebno bežične, imaju veoma male baterije koje su još osetljivije na hladnoću. Kod žičanih slušalica hladan konektor se ubacuje u priključak uređaja, što može dovesti do pojave vlage na samom konektoru.

Gubimo kontakt

Najčešće posledice su povremeni problemi sa kontaktom prilikom punjenja, prekidi zvuka u slušalicama ili potreba da se konektor ponovo uključi. Kako je reč o maloj količini vlage, ona će se brzo osušiti i, ako tokom kondenzacije nema električnog napona, neće doći do ozbiljnog oštećenja. Problem nastaje kada je uređaj uključen jer tada kroz vlažne kontakte prolazi električna struja, što dugoročno može podstaći neželjene hemijske reakcije.

