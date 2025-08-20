Slušaj vest

Bez 17.313 evra ostao je 57-godišnjak iz Ploča nakon što je prevarantima omogućio pristup svom mobilnom telefonu putem aplikacije koju je, prema njihovim uputstvima, instalirao na svoj telefon kako bi trgovao kriptovalutama.

U prijavi ovog krivičnog dela policiji, oštećeni je naveo kako je od marta do jula putem društvenih mreža i aplikacija za komunikaciju stupio u kontakt sa više osoba koje su se predstavljale kao trgovci kriptovalutama i osobe koje vraćaju novac prevarenima od strane navedenih.

Blokiran tekući račun

"Prevarantima je omogućio pristup svom telefonu putem aplikacije koju je, prema njihovim uputstvima, instalirao na svoj telefon, nakon čega je od zaposlenih u banci čiji je korisnik obavešten da mu je tekući račun blokiran zbog uočenih više sumnjivih transakcija. Uvidom u račun utvrdio je da mu je sa računa otuđeno 17.313 evra te je slučaj prijavio policiji“, ističu iz policije.

Oštećeni 57-godišnjak podneo je u policiji u Pločama krivičnu prijavu protiv nepoznatog počinioca zbog sumnje u izvršenje produženog krivičnog dela računarske prevare.

Saveti policije građanima

Iz policije su uputili niz saveta građanima kako bi izbegli prevaru. "Uvek tražite nepristrasan finansijski savet pre nego što date novac ili uložite sredstva. Odbijte nenajavljene telefonske pozive o mogućnostima ulaganja. Budite sumnjičavi prema ponudama koje obećavaju sigurnu investiciju, zajamčene povrate i veliku dobit. Čuvajte se budućih prevara – ako ste jednom uložili u prevaru, prevaranti će vas verovatno ponovo ciljati ili prodati vaše podatke drugim prevarantima. Obratite se policiji ako smatrate da ste oštećeni krivičnim delom“, savetovali su građanima.