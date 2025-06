- Moram priznati da mi je ovo delovalo veoma primamljivo. Svaka priča o brzoj i, gotovo, zagarantovanoj zaradi, lako privlači pažnju - ispričao name je Nikola.

- Drug mi je tada rekao da mogu da se registujem samo pod uslovom da dobijem pozivni kod od njega. Pomislio sam da to možda ukazuje na eksluzivitet ove platforme, iako mi je već to "zaparalo uši". Ono što mi je zaista probudilo sumnju u ispravnost poslovanja jeste to što je moj drugar trebao da dobije bonus ako se ja registrujem na platformu ali samo pod uslovom da odmah uložim 300 evra - kaže Nikola.