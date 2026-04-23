Čuveni švedski proizvođač kućnih aparata Electrolux objavio je da će zatvoriti fabriku rashladnih uređaja u mađarskom gradu Jaszberenj, navodeći stagnaciju potražnje i ograničenja u troškovima. Reč je o pogonu u Mađarskoj u kojem se proizvode ugradni i samostojeći rashladni uređaji.

Zatvaranje fabrike značiće otkaze za oko 600 zaposlenih, saopštila je uprava švedskog proizvođača uz napomenu da će proizvodnja biti obustavljena najkasnije do kraja godine.

Troškovi restrukturiranja od oko 600 miliona švedskih kruna, što je približno 65 miliona dolara, biće prikazani u poslovnim rezultatima za drugo tromesečje kao jednokratna stavka koja će uticati na operativnu dobit u regionima Evrope, Bliskog istoka i Afrike, kao i Azije i Pacifika. Oko polovine tog iznosa biće evidentirano u gotovini.

Odluka o zatvaranju pogona doneta je nakon analize poslovanja koja je imala za cilj da pronađe načine za poboljšanje troškovne konkurentnosti. Glavni razlozi su stagnacija potražnje, pritisak na cene i sve veća ograničenja u troškovima.