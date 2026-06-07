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Na snagu su stupila nova, stroža pravila za taksi prevoznike u Hrvatskoj prema kojima svi vozači u vozilu moraju imati jasno istaknutu važeću identifikacionu karticu. Nove kartice za vozače sada su obavezne za sve, a bez njih obavljanje taksi prevoza više nije zakonski dozvoljeno.

Prema novom pravilniku, kartica mora biti vidljivo postavljena u donjem desnom uglu vozila, a zamišljena je kao garancija putnicima da je vozač bezbedan za vožnju.

Uvođenje novih pravila odmah je naišlo na oštre kritike taksista, koji smatraju da se ovakvim merama ne rešavaju stvarni i dublji problemi na tržištu, poput potpunog izostanka kontrole cena i nepoznavanja jezika kod dela vozača. Pojedini sagovornici ističu da se nova pravila sprovode površno i da ne donose nikakvu stvarnu korist u praksi.

- Ne bi smeo da vozi bez ove taksi kartice. Eto, jedino to. Ništa drugo. Ne moraš da znaš hrvatski jezik, niti bilo šta drugo. Bitno je da imaš ovu karticu. Juče me je zaustavila policija. Traže ovo, pokažeš im i to je to. Nema nikakve koristi od toga - rekao je zagrebački taksista Goran Kuzmić.

Haos sa cenama

Vozači na terenu upozoravaju da se uvođenjem kartica samo stvara dodatni finansijski namet, dok ključni problemi, poput nelojalne konkurencije i potpunog haosa sa cenama, ostaju nerešeni.

- Meni to deluje kao otimanje novca bez razloga. Neće povećati cenu jer nema veze sa cenom, ali cene su potpuno neuređene. Dok to ne srede, vlada pravi Divlji zapad - dodaje Kuzmić.

Da li sedate na suvozačevo mesto kad se vozite taksijem Foto: Shutterstock

Zbog takvog stanja, deo taksista sa primorja zalaže se za uvođenje znatno strožeg modela koji bi uključivao teritorijalna ograničenja rada i određivanje cenovnih razreda kako bi se sprečile migracije vozača tokom turističke sezone.

Upozoravaju da je situacija toliko napeta da su protesti praktično neizbežni.

- Dozvole bi trebalo da budu vezane za županije, kako ne bi bilo prelazaka iz jedne u drugu. Minimalna cena trebalo bi da bude 2,50 evra po kilometru, kao i u inostranstvu, a maksimalna od pet do šest evra po kilometru, u zavisnosti od veličine vozila. Sigurno će doći do protesta, to više nije pitanje mogućnosti već vremena - rekao je zadarski taksista Ivan Bulat.

Predstavnici nadležnog ministarstva ističu da je sistem digitalizovan i transparentan, kao i da omogućava brzu reakciju i automatsko sankcionisanje vozača koji prekrše zakon.

- Kod vozača koji imaju izdatu karticu za taksi prevoz, ukoliko se u sistemu utvrdi da su krivično osuđivani ili da im je vozačka dozvola istekla, kartica automatski prestaje da važi - objasnio je Franc Hajdinjak, načelnik sektora inspekcije bezbednosti drumskog saobraćaja i puteva.