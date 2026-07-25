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Buduće postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda značajno će unaprediti način upravljanja otpadnim vodama u Nišu i doprineti boljoj zaštiti životne sredine. Reč je o jednom od najvažnijih ekoloških i infrastrukturnih projekata u gradu, ali i o najvećem ulaganju Niša u oblasti ekologije.

Projekat prikupljanja i prerade otpadnih voda obuhvata izgradnju savremenog postrojenja za prečišćavanje, kao i oko 48 kilometara nove kanalizacione mreže.

Realizacijom ovog projekta sela Jelašnica, Hum, Gabrovac i Čamurlija prvi put će dobiti savremenu kanalizacionu mrežu i biti povezana sa gradskim sistemom za prikupljanje i preradu otpadnih voda.

Poseban značaj budućeg postrojenja ogleda se u tome što će tokom procesa prerade otpadnih materija nastajati biogas, koji će biti korišćen kao izvor energije za rad samog sistema. Prema navodima Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i investicije, biogas će obezbeđivati oko 70 odsto energije potrebne za funkcionisanje postrojenja.

Na taj način biće smanjena potrošnja energije, unapređena energetska efikasnost i umanjeni troškovi rada, dok će istovremeno biti smanjen i negativan uticaj otpadnih voda na životnu sredinu.

Projekat realizuju Grad Niš i nadležna ministarstva, uz finansijsku podršku Evropske unije. Izgradnjom postrojenja i nove kanalizacione mreže Niš će dobiti savremeniji, održiviji i ekološki bezbedniji sistem upravljanja otpadnim vodama.