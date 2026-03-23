Žurba ponekad može skupo da košta, što je na sopstvenom primeru osetio Željko Marić iz Zagreba, nakon što je odlučio da uzme prvi taksi na stajalištu na kojem se našao.

- Oko 8:40h sam bio kod glavne ulice, a u 9h je trebalo da budem kod tržnog centra u Sigetu na jednom dogovorenom sastanku. Bilo je knap, a autobusi malo voze malo ne voze, pa sam seo u prvi taksi. Pre nego što smo krenuli dva puta sam pitao taksistu koliko će koštati vožnja, bar okvirno. On je oba puta rekao: Evo, tu je taksimetar - ispričao je.

Taksi kojim se Marić vozio pripadao je manjem privatnom prevozniku. Do Sigeta u Novom Zagrebu vožnja je išla Branimirovom ulicom, zatim Bulevarom Marina Držića, preko Mosta mladosti i dalje Bulevarom Dubrovnik, trasom dugom nešto više od šest kilometara. Međutim, po dolasku na odredište usledio je šok.

- Kada me je dovezao i rekao mi cenu - 250 evra, ostao sam u šoku. Pitao sam ga kako to može, a on je samo ponavljao: Pogledajte taksimetar. I još mi je, kaže, naplatio 50 evra manje nego što je vožnja trebalo da košta. Na taksimetru je zaista pisalo 300 i nešto evra. Eto, dao mi je i popust. Platio sam, šta sam mogao. Ko zna kakva je budala - rekao je ne krijući ljutnju.

Nije bila gužva

Kako navodi, nije imao mnogo izbora.

- A šta sam mogao? Žurio sam na sastanak, a nisam znao da li je to neka budala koja će me izudarati ako odbijem da platim. Nikad ne znaš s kim imaš posla. To je cirkus, slika i prilika ove države - kaže.

Dodaje i da u trenutku vožnje nije bilo većih zastoja u saobraćaju.

- Stigli smo za petnaestak minuta. U pet do devet već sam bio tamo. Ne znam koliko bih tek platio da smo zapeli negde.

Vozač mu je uredno izdao račun, pa je Marić nakon sastanka pokušao da ga kontaktira i zatraži objašnjenje za visoku cenu vožnje.

- Našao sam mu firmu na internetu. Tamo su tri broja telefona. Jedan je stalno bio isključen, a na druga dva se nije javljao - rekao je i dodao da je čuo da je taj prevoznik poznat po preskupim vožnjama.

Odzvonilo preskupim vožnjama

Ministarstvo je upoznato sa čestim slučajevima da putnici, naročito turisti, preplate taksi usluge. Zbog toga je u planu uvođenje minimalnih i maksimalnih cena, a formirano je i radno telo u kojem učestvuju predstavnici korisnika i taksista.