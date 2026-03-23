Petrol u Sloveniji je po drugi put za tri dana podigao cene goriva na benzinskim pumpama uz auto - puteve i brze magistralne puteve.

Pored Petrola, cene goriva na svojim pumpama su podigli MOL i INA koje imaju najviše cene goriva u Sloveniji u ovom trenutku.

Prema podacima s veb stranice goriva.si, na benzinskim pumpama uz auto-puteve benzin od 95 oktana košta 1.70 a dizel 1.76 evra za litar. Na benzinskim pumapama MOL i INA uz auto - puteve cene su ostale na nivou od petka. Litar benzina od 95 oktana košta 1.74 a litra dizela 1.88 evra po litru goriva.

Benzin na pumpama van auto-puteva i danas košta 1.46 evra dok je dizel 1.52 evra za litar. Međutim, ovo neće biti kraj poskupljenja goriva u Sloveniji. Očekuje se da će litrar dizela poskupeti za 12 centi, lož ulje za sličan iznos, a benzin od 95 oktana nešto manje. U cilju stabilizacije cena Vlada je umanjila cenu putarine i privremeno ukidnula porez na zaštitu životne sredine.

Podsećamo, Vlada u Sloveniji je odlučila da privremeno ukine porez na zaštitu životne sredine na motorna goriva i lož ulje koji iznosi 30,85 evra po jedinici tereta. Očekuje se da će mera stupiti na snagu sutra 24. marta i biće na snazi do 4. maja. Za kerozin, prirodni i naftni gas kao i teška ulja porez će ostati na 30,85 evra po jedinici tereta.

Zbog problema s snabdevanjem naftnim derivatima, vlada je u nedelju donela dodatne mere. One se prvenstveno odnose na najvećeg trgovca naftnim derivatima u zemlji, Petrol. Pozvali su ga da obezbedi redivno snabdevanje stanovništva gorivom, te su naredili Ministarstvu unutrašnjih poslova da proveri da li kompanija poštuje naredebe.

U Ministarstvu obrane održan je sastanak na temelju vladine odluke o uspostavljanju nesmetanog snabdevanja naftnim derivatima. Petrol je pozvan da odmah i u potrebnoj meri ponovo obezbedi gorivo za poljoprivrednnike. Istovremeno je dogovoreno da će Poljoprivredno-šumarska komora Slovenije utvrđivati potrebe poljoprivrednika za naftnim derivatima na područjima gde je snabdevanje trenutno poremećeno.