Situacija na tržištu goriva u Sloveniji ostaje napeta i menja se iz sata u sat. Vlada je odlučila da "opusti" cene goriva na raskrsnicama autoputeva kako bi bolje iskoristila tranzitni saobraćaj i rasteretila benzinske pumpe.

Posledice su odmah vidljive: cene benzina od 100 oktana su već na nekim mestima prešle granicu od dva evra po litru.

Benzinski "turizam"

Zbog razlika u cenama, u pograničnim područjima sa Austrijom i Italijom je u porastu takozvani benzinski turizam. Međutim, Finansijska uprava Republike Slovenije (Furs) upozorava da točenje goriva u veće kontejnere, burad ili čak cisterne predstavlja ozbiljno kršenje zakona.

- Strani državljanin može uneti gorivo kupljeno u drugoj zemlji u svoju zemlju u prenosivom kontejneru do 10 litara- jasni su u Fursu. Pored goriva u rezervoaru vozila, stoga je dozvoljen samo jedan manji kanister. Na pitanje da li su već preduzeli mere zbog povećanog rizika, Finansijska uprava potvrdno odgovara: pooštrili su kontrole na graničnim prelazima i u blizini benzinskih pumpi duž granice sa Italijom i Austrijom.

Kazne za one koji budu uhvaćeni u tome su nemilosrdne.

Kazne ogromne

- Ako se prekorači dozvoljena količina, ili se ne ispune akcizne procedure/obaveze, poreski organ može utvrditi da je nastala obaveza obračuna akcize u Sloveniji - objašnjavaju, dodajući da su za pojedince propisane kazne između 400 i 5.000 evra.

Pored kazne, prekršioci podležu i sporednoj sankciji: „Obavezno oduzimanje predmeta prekršaja - to je cela prekoračena količina naftnih derivata.“

Ograničenja se ne dešavaju samo na granicama, već i na samim benzinskim pumpama. Dobavljač Šel Adrija priznaje da su poslednjih dana morali da uvedu određena ograničenja.

- U sredu i četvrtak imali smo ograničenje punjenja od 100 litara za sve proizvode odjednom - saopštila je kompanija. Za kamione su početkom nedelje nakratko ograničili punjenje na najviše 200 litara dva puta dnevno kako bi osigurali „što kontinuiranije snabdevanje tržišta“.

Iako vlada uverava da su zalihe zemlje dovoljne, Šel smatra drugačije. Kažu da su najnovije vladine mere i oslobađanje državnih rezervi dokaz da to nije slučaj.

- U Šelu nemamo problema sa distribucijom, suočavamo se sa nestašicom goriva na veleprodajnom tržištu - objašnjavaju iz ove kompanije.