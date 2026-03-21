Slušaj vest

Slovenija se našla u ogromnom problemu zbog energetske krize prouzrokovane ratom na Bliskom istoku. Prvo su se na društvenim mrežama i u medijima pojavile informacije o nestašici goriva, a sada objavljujemo i kako izgledaju redovi i gužve na pumpama.

Prethodno je predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić objavila mapu na kojoj se vidi teška situacija sa gorivom u ovoj zemlji.

- U jednoj Sloveniji, realno jako dobro organizovanoj zemlji, članici EU, danas ovako izgleda mapa koja pomaže građanima da dođu do goriva. Više ga nema na pumpama, nego što ga ima. Srbija nema takav problem. Goriva na pumpama ima, cena je kontrolisana, kako bi se zaštitili građani i privreda, nema ograničenja. Aleksandar Vučić je ponovo pokazao koliko je važno imati na čelu države nekog ko je odgovoran i u potpunosti posvećen državi - napisala je Brnabić i dodala:

- Koliko je važno razumeti situaciju u svetu, pripremiti se, zaštiti interese svojih građana. E, sad, zamislite da Srbiju vode Cipiripi, Gandi, Kaluđer i Ackela.Na benzinskim pumpama bismo mogli samo da PUMPAMO, ali u prazno. Koliko juče mi više ne bismo imali ni benzina, ni dizela, verovatno ni kerozina, a koliko danas bi bila nestašica osnovih životnih namirnica koje treba transportovati do prodavnica. Mislite o tome…

I dok se Slovenija poput mnogih evropskih zemalja našla u ogromnom problemu zbog krize na Bliskom istoku, Srbija pod vođstvom predsednika Aleksandra Vučića ju je dočekala spremno.

Predsednik je odmah sazvao vanrednu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost, nakon čega je javnosti predočio energetske mere koje su uvedene i još jednom pokazao kako se na odgovoran način vodi država.

Vučić je, između ostalog, jasno naglasio da neće biti ograničavanja kupovine goriva na pumpama, kao što je to urađeno u Sloveniji i Hrvatskoj.

- U narednim nedeljama to se neće desiti! Ni za poljoprivrednike, ni za građane uopšte - jasno je rekao on.

Vučić je ipak naglasio da će, ako druge zemlje u regionu, posebno članice EU, preduzmu mere protiv vozača sa srpskim tablicama, uzvratiti istom merom.