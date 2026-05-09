Opština Trstenik, zajedno sa Ministarstvom rudarstva i energetike, sufinansira projekte unapređenja energetske efikasnosti u domaćinstvima. Tim povodom uručeni su ugovori za 61 domaćinstvo koje je ostvarilo pravo na subvencije po javnom pozivu iz 2025. godine.

Ugovore su uručile predsednica opštine Trstenik Milena Turk i državna sekretarka u Ministarstvu rudarstva i energetike Sonja Vlahović sa saradnicima.

Uručeni ugovori za 61 domaćinstvo: Trstenik ulaže velike napore u energetsku efikasnost građana i ustanova

- Od početka sprovođenja programa do danas je finansijski podržano ukupno 253 projekta naših sugrađana koji su učinili svoje domove komfornijim i ostvarili značajne uštede. Osim ovog programa, Ministarstvo rudarstva i energetike finansira radove na projektu energetske efikasnosti Tehničke škole sa 70%, kako bismo unapredili uslove u kojima se odvija obrazovni proces. Veliki je značaj ulaganja u energetsku efikasnost kao jednog od ključnih prioriteta, sa ciljem smanjenja potrošnje energije i emisije štetnih gasova - izjavila je predsednica opštine Trstenik Milena Turk.

Domaćini i gosti obišli su i Tehničku školu, koja je renovirana zajedničkim ulaganjima Ministarstva i lokalne samouprave u vrednosti od 34,3 miliona dinara. Na taj način obezbeđeni su bolji uslovi za više od 650 učenika i zaposlenih.

Posetili su i Osnovnu školu „Rade Dodić” u Milutovcu, gde su uspešno završeni radovi na unapređenju energetske efikasnosti, a tom prilikom uručen je i energetski pasoš rekonstruisanog objekta.