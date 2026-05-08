U Palati Srbija potpisani su ugovori o dodeli bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, u okviru Programa Ministarstva za brigu o selu za 2026. godinu.
Nekretnine
Novi dom za život na selu: Jasna i Milomir dobili bespovratna sredstva za kupovinu kuće u Kamenjači kod Trstenika
Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor
Slušaj vest
Jasna i Milomir Rakovac odobrena su bespovratna sredstva za kupovinu seoske kuće sa okućnicom u naseljenom mestu Kamenjača, kod Trstenika.
U ime Opštine Trstenik, ugovor je potpisao Nenad Perović, zamenik predsednika Skupštine opštine.
Cilj programa jeste podsticanje mladih da ostanu u seoskim sredinama ili da se u njih vrate, kroz podršku u kupovini kuća i stvaranju uslova za život i rad na selu. Na taj način država nastoji da doprinese obnovi i razvoju ruralnih područja širom Srbije.
Biznis Kurir
Reaguj
Komentariši