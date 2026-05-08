Od 1. juna do 30. avgusta novi sistem ulaska u Evropsku uniju - EES (Entry/Exit System) biće suspendovan u Grčkoj za građane Srbije.

Nema zvaničnog dokumenta o obustavi EES-a zato što EU uvodi EES sistem kao zajedničko pravilo za sve zemlje Šengena. Informacija o suspenziji za građene Srbije objavljena je samo na nivou ambasade, pa će se izuzetak iz pravila primenjivati u praksi.

Ovako će zapravo suspenzija EES sistema izgledati u realnosti na kopnenim graničnim prelazima:

Scenario 1 - nema gužve na prelazu ima malo vozila

EES se može primeniti

uzimaju se otisci prstiju

fotografija lica

unosi se u sistem Scenario 2 – velika gužva na prelazu ogromna kolona vozila

visoka temperatura

autobusi puni dece

Ukoliko bi bio primenjen EES za svakog putnika, procedura bi trajala najmanje 3 minuta po osobi i čekalo bi se najmanje 10 sati.

Primena sistema postaje praktično neizvodljiva.

U ovom slučaju dolazi do obustave primene EES-a. Dakle, sistem se ne ukida zvanično, ali se privremeno ne primenjuje.

Granična policija pregleda i skenira pasoše, bez biometrije i zadržavanja.

Kada su u pitanju noćne kontrole, ne podrazumeva se da se EES neće primenjivati. Ukoliko i u 2 sata ujutru ima kolona, EES neće raditi.

Ukoliko u 4 sata ujutru nema gužve, EES može da se primeni.

Dakle, sve zavisi od toga da li ima gužve na granici.

Same kolone na granicama nisu ništa novo i ne zavise isključivo od EES sistema. Očekivane su u jeku sezone i tokom praznika.

Šta važi za septembar?

Iako se pominje period od 1. juna do 30. avgusta, moguće je da će se kao i sada u maju, obustava sistema primenjivati i u septembru kada budu veće gužve.

Kada je u pitanju Srbija, ne radi se samo o dobrim odnosima između dve zemlje. Razlog je veliki broj turista iz Srbije i najvećem pritisku na kopnene prelaze.

U praksi, prioritet se daje bržem protoku:

što je veća gužva - manje su šanse da će raditi EES

što je manja gužva - veće su šanse da će ga primenjivati

Generalna konzulka Srbije u Solunu Jelena Vujić Obradović rekla je da iako neće postojati zvaničan dokument koji bi potvrdio suspenziju EES sistema između Grčke i Srbije, postoje obećanja i uverenja zasnovana na dobrim odnosima dve zemlje.

Istakla je da Grčka najverovatnije neće zvanično suspendovati novi sistem ulaska u Evropsku uniju za građane Srbije, ali da se očekuje njegova obustava tokom leta, kako bi se izbegle velike gužve na granicama.

- Od 1. juna do 30. avgusta biće suspendovan za građane Srbije. Primenjivaće se u noćnim satima, ali neće uticati na dodatne gužve - navela je ona.

Direktor Jute, Aleksandar Senićić, nedavno je rekao da je Grčka srpskoj delegaciji na sastanku usmeno obećala da tokom letnje turističke sezone neće doći do potpune primene EES sistema na granicama za državljane Srbije.

- Preduzeli smo konkretne korake, imali smo sastanke sa Grcima i krajem maja ćemo imati sastanak na visokom nivou u Atini, a prethodno u Solunu sa direktorom granične policije, sa kojim očekujemo dogovor o otvaranju maksimalnog broja prelaza i proširenju traka sa šest na deset i dodatne za autobuse da bi se ubrzao protok putnika u špicu sezone - rekao je Senićić .

EES je novi digitalni sistem kontrole ulaska u Šengen zonu koji podrazumeva uzimanje biometrijskih podataka putnika, poput otisaka prstiju i fotografisanja, čime se zamenjuje dosadašnje pečatiranje pasoša.