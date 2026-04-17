Slušaj vest

Kupiti kuću ili stan danas je postala gotovo "misaona imenica" za većinu ljudi na Balkanu sa prosečnim primanjima. Zato ne čudi što se sve više ljudi odlučuje da kuću kupe u nekom selu daleko od buke i gužve, ali i previsokih cena. Međutim, tu nastaje problem zato što većina agencija i agenata ili se ne bave prodajom nekretnina u ruralnim predelima ili papreno naplaćuju svoju uslugu.

Jedan korisnik društvene mreže Reddit pokrenuo je raspravu upravo na ovu temu, nakon što je napisao da želi da napusti užurbano gradsko okruženje i kupi jeftiniju kuću u mirnijem, ruralnom području. Kako je objasnio ovaj Hrvat, ne planira selidbu odmah, već želi da kupi nekretninu koju bi vremenom renovirao i prilagodio sebi, mada je svestan da će oakva nekretnina zahtevati dosta ulaganja.

Njegovo pitanje je bilo kako pronaći adekvatnu kuću na selu, a da pri tome ne košta puno.

Njegovo pitanje izazvalo je brojne reakcije. Dok su ga jedni ohrabrivali i delili svoja iskustva, tvrdeći da je ovakav način života moguć, drugi su bili mnogo skeptičniji. Jedan korisnik je naveo da su njegova supruga i on pre nekoliko godina kupili vikendicu za oko 40.000 evra i da je danas žive u njoj dok je postepeno uređuju, što pokazuje da ovakav model i dalje postoji, ali zahteva strpljenje i rad.

Kupovina kuća u ruralnim sredinama

Bilo je i onih koji su tvrdili da su stare kuće i objekti na selu mahom za rušenje, što bi ga iznelo skuplje nego što je planirao. S druge strane, bilo je i onih koji su smatrali da su cene u okolini većih gradova znatno porasle i da je danas gotovo nemoguće pronaći kuću u tom cenovnom rangu.

Zanimljiv je i savet jednog korisnika koji je predložio nekonvencionalan pristup odnosno da se u potragu uključe lokalni stanovnici, pa čak i poštari, koji često znaju ko u selu prodaje nekretninu.

- Moj ti je savet da odeš u selo koje ti se sviđa, pronađeš lokalnog poštara, odvedeš ga na kafu i tako saznaš koje kuće su na prodaju i u kakvom stanju. Na ovaj način dobijaš informacije gotovo iz prve ruke, a ne plaćaš agenciju i proviziju agentu - napisao je korsnik Reddita.

Usledili su brojni komentari.

- Ovo je sjajna ideja. Nikad mi ne bi pao na pamet poštar.

- Svaka čast za ideju, poštari sve znaju - bili su samo neki od komentara.