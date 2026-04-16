U selu Mušići kod Kosjerića planirana je izgradnja turističkog kompleksa sa sedam vila, u okviru poljoprivrednog gazdinstva, pokazuju lokacijski uslovi izdati početkom aprila.

Opštinska uprava Kosjerić izdala je lokacijske uslove za izgradnju sedam stambenih objekata, vila za povremeni boravak u selu Mušići, na ukupnoj površini od oko 2,4 hektara.

Investitor projekta je Božo Mišikić PR Usluge smeštaja Vrata subjela Mušići, koji u okviru kompleksa planira razvoj turističkog smeštaja u ruralnom okruženju. Projekat je podeljen u dve faze, sa ukupno sedam objekata različitih tipova.

Ukupna bruto razvijena površina budućeg kompleksa iznosi oko 1.410 m², dok je predračunska vrednost investicije procenjena na 197,4 miliona dinara.

Svaka vila imaće sopstvenu solarnu elektranu snage 15 kW, što znači da će ceo sistem funkcionisati bez priključenja na elektrodistributivnu mrežu. Vodosnabdevanje je predviđeno iz postojećeg bunara, dok će otpadne vode biti tretirane u biološkom prečistaču.

Planirani objekti su prizemni, sa jednim stanom po jedinici, a arhitektonski će biti prilagođeni prirodnom ambijentu sa fasadama od kamena i drveta, uz visok udeo zelenih površina.

Sledeći korak za investitora je podnošenje zahteva za građevinsku dozvolu, u skladu sa izdatim lokacijskim uslovima.

Mušići su malo selo sa svega nekoliko stotina stanovnika. Nalazi se okruženo vencima Povlena i Crnokose sa jedne strane i Divčibara sa druge. Udaljeno je 10 km od Kosjerića i prostire se na nadmorskoj visini 600 m na mestu čiste i netaknute prirode, bistrih izvora, šumaraka i cvetnih livada.