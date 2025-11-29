Slušaj vest

U srcu Pocerine, u selu Pocerski Metković, prodaje se jedinstveni etno kompleks „Pocerska Provansa“, imanje koje objedinjuje tradicionalni duh, prirodne lepote i izražen turistički potencijal. Prostire se na 1 hektar i 7 ari pažljivo održavane zemlje, idealne za sve koji žele mir, inspiraciju ili prostor za razvoj ruralnog biznisa.

Polja lavande i smilja

Posebnost ovog kompleksa čine prostrana polja lavande i smilja sa oko 11.000 sadnica. Osim što stvaraju prepoznatljiv izgled i prijatnu atmosferu, nude i brojne mogućnosti za razvoj turističkih i poljoprivrednih projekata, od proizvodnje eteričnih ulja, prirodne kozmetike i suvenira do različitih eko-proizvoda.

Autentični etno sadržaji

Kompleks obuhvata šest tradicionalnih magaza restauriranih u izvornom stilu, zatvoreni etno prostor koji može služiti za smeštaj, ugostiteljstvo ili različite prezentacije, kao i furunu, spoljnu peć idealnu za pripremu hrane tokom manifestacija i događaja. Stari muzejski predmeti, alati i nameštaj dodatno naglašavaju atmosferu i stvaraju utisak živog etno-muzeja na otvorenom.

Imanje nudi širok spektar namena:

- razvoj ruralnog i eko-turizma, manifestacija, radionica i događaja

- uzgoj, prerada i prodaja lavande i smilja

- prostor za fotografska i filmska snimanja

- idealno mesto za porodični život u autentičnom ambijentu

Sve je uređeno, funkcionalno i spremno za nastavak poslovanja, a položaj u prirodnom okruženju poznatom po čistom vazduhu i netaknutoj prirodi dodatno povećava njegovu vrednost.

Cena i jedinstvenost ponude

Ovakav kompleks je prava retkost na tržištu Pocerine. Cena iznosi 85.000 evra.

Za sve koji vole prirodu, tradiciju i pravi ruralni ugođaj, „Pocerska Provansa“ predstavlja izuzetnu priliku za ulaganje ili miran život, uz sve preduslove za razvoj turizma i poljoprivrede.

Šta se u Beogradu može kupiti za isti iznos?

Na širem području Beograda ili u novijim prigradskim naseljima poput Borče, Krnjače, Ovče ili Resnika, za 85.000 evra moguće je kupiti stan površine oko 50-60 m², a u manje atraktivnim delovima često i nešto veći.

Ceo oglas možete pogledati ovde.