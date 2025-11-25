Slušaj vest

Lokalna uprava pokrenula je program „WivoaRadicondoli“ koji nudi do 20.000 evrasubvencije za sve koji kupe i preseli se u napušteni dom.

Pored toga, novim stanarima može da bude odobreno i do 6.000  evra pomoći za troškove grejanja, transporta i energije.

Za one koji iznajmljuju, program pokriva 50 odsto prve dve godine kirije, dok traju stanarski ugovori – pod uslovom da ostanu najmanje četiri godine.

Do sada je kroz ovaj podsticaj prodato 23 nekretnine, a u selo je već došlo oko 60 novih stanovnika.

Radicondoli želi da obnovi svoju zajednicu, ali i sačuva autentičnost sela – gradonačelnik Francesco Guarguaglini ističe da ovde „kuće imaju pravu vrednost, ne žele jeftine tržišne trikove“.

BiznisKurir/BizPortal

