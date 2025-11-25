Slušaj vest

Stambena zgrada u kojoj je arhitektkinja Beatriz Ramo živela sa svojim partnerom u Roterdamu, u Holandiji, jednog dana je primetila skladišni prostor od 7 kvadratnih metara na sedmom spratu. Par ga je posetio, samo da bi na svoje iznenađenje otkrili da "skladišni prostor" ima toplu i hladnu vodu, toalet, struju, grejanje i veliki stakleni prozor sa panoramskim pogledom na grad.

Kupili su ga za 11.000 evra, prvobitno sa namerom da ga pretvore u pansion, ali su ga na kraju pretvorili u potpuno funkcionalan četvorosoban stan sa saunom, što je verovatno, kako Ramo komentariše, "najmanji stan na svetu".

Ovaj poseban projekat, u Roterdamu, nazvao je El Kabanon, u čast Le Korbizjea, koji je dao isto ime drvenoj kolibi koju je koristio za eksperimentisanje sa dizajnom malih životnih prostora.

Zajedno sa svojim partnerom, započeli su redizajn "magacina", sa ograničenim budžetom, u saradnji sa stolarom i umetnikom.

Kupovina prostora i njegova rekonstrukcija koštali su ih ukupno 21.000 evra. Napravili su dnevnu sobu, spavaću sobu, kuhinju i kupatilo sa saunom, uz pomoć sklopivog nameštaja i ugrađenih prostora za odlaganje.

Zid je bio prekriven španskim pločicama koje stvaraju iluziju trodimenzionalnog prostora, dodajući, na prvi pogled, kvadraturu stanu. Međutim, kupatilo je obloženo crnim mermerom iz razloga uštede, jer je par odlučio da iskoristi komad mermera koji je bio ostavljen u prodavnici kao zaliha i prodavao se po 1/10 originalne cene.

Rezultat, njihov El Kabanon, predstavljen je u mnogim međunarodnim medijima i zaista je impresivan. Ali to može biti i izvor inspiracije za one koji se suočavaju sa stambenom krizom – čak, naravno, ako ne mogu ili ne žele da žive u 7 kvadratnih metara, bez obzira na to koliko su dobro dizajnirani.

Kako je arhitekta prokomentarisala: "U vremenima stambene krize, izuzetno je važno ponuditi svetu veoma funkcionalne domove."

