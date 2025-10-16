Slušaj vest

Pančevo je za svega nekoliko godina, od grada koji su mnogi izbegavali, pre svega zbog zagađenja, postao jedna od najtraženijih lokacija zahvaljujući činjenici da se nalazi u blizini Beograda.

Iz godine u godinu broj zainteresovanih kupaca je sve veći. Iako cene kvadrata prate rast tražnje, stanovi su ipak i dalje povoljniji nego u većini naselja u glavnom gradu.

Prema podacima za portala 4zida, prosečna cena oglašenih stanova u novogradnji u Beogradu trenutno je oko 2.577 evra. U nekim delovima grada, poput Zvezdare prosečna cena kvadrata je 2.170, u Zemunu 2.740, a na Voždovcu čak 3.167 evra.

Kvadrat oglašenih stanova u novogradnji u Pančevu trenutno je oko 1.720 evra. Istovremeno u Beogradu se teško može naći za manje od 2.000 evra.

Pančevo nudi više kvadrata za manje novca

Stan od 50 kvadrata u Pančevu može da se kupi za 86.000 evra. Nekretnina iste kvadrature u Beogradu gotovo da se ne može naći ispod 100.000 evra, a u proseku košta oko 128.850 evra. Za tu razliku, kupcima ostane više nego dovoljno novca da u Pančevu kupe i garažu.

Prošle godine kvadrat u Pančevu je mogao da se kupi i za manje od 1.500 evra. Upravo taj trend rasta cena i povećana potražnja za stanovima za izdavanje podstakao je i one koji imaju višak sredstava da investiraju u kupovinu nekretnina u gradu na Tamišu.

Zašto se u Pančevo vraćaju kupci i investitori?

Nikola Vukčević iz agencije "Broker nekretnine" kaže da se u Pančevu najbrže prodaju stanovi od 37 do 46 kvadrata sa odvojenom spavaćom sobom.

"Cene stanova u novogradnji su od 1.700 do 2.100 evra uz PDV koji se obračunava u iznosu od 10 odsto. Cene stanova u starogradnji su od 1.200 do 1.600 evra. Ukupna ponuda novogradnje je i dalje u deficitu, jer je potražnja veća nego ponuda.

Centralno jezgro grada u neposrednoj blizini pešačke zone je najtraženija lokacija. Nakon toga naselje „Kotež 2". Ono je planski zidano sa predviđenom infrastrukturom, dovoljnim brojem parking mesta i sa zelenim površinama, kao i naselje „Tesla".

Po našoj statistici iz godine u godinu broj kupaca iz Beograda se povećava. Pančevo postaje prvi izbor kupaca koji su u potražnji za mirnijom sredinom", objašnjava Nikola Vukčević.

Od industrijskog grada do poželjne destinacije za život

Pančevo upravo svojim vojvođanskim šarmom sve više privlači mlade porodične ljude. Oni preseljenjem dobijaju veliku uštedu u vremenu zbog rasterećenog saobraćaja i blizine svih potrebnih institucija. Ali i ljude koji su pri kraju radne karijere i u potrazi su za mirnijom sredinom. Do nedavno nije bilo tako, jer je ovaj grad važio za jedan od najzagađenijih u Srbiji.

"Reči zagađenost i Pančevo odavno ne idu jedna uz drugu. Tome je doprinelo zatvaranje fabrika koje su bili najveći zagađivači, dok su ostale unapredile svoja postrojenja. Grad je postao veoma poželjna destinacija za život i beleži rast u broju izdatih građevinskih dozvola. Nalazi se na svega 20 kilometara od centra Beograda. Vožnja od Karađorđeve ulice u Pančevu do Knez Mihajlove traje u proseku 20 do 36 minuta kolima, u zavisnosti od saobraćaja, jer su najveće gužve isključivo na Pančevačkom mostu", kaže Vukčević.

Poslednjih godina su značajno unapređene i saobraćajne veze. Redovan gradski prevoz saobraća na svakih 15 minuta, a do Dunav stanice u Beogradu stiže se za 18 do 28 minuta, odakle postoji odlična povezanost sa svim delovima grada.

Prednosti života u Pančevu

"Kupovina stana u Pančevu predstavlja pametnu odluku. Uz značajno niže cene kvadrata u odnosu na Beograd, dobijate mirniji život, bolji kvalitet vazduha i svakodnevni pristup prestonici za manje od pola sata", tvrdi Nikola Vukčević.

Pančevo nudi sve sadržaje koji su potrebni za kvalitetan i ispunjen život. Škole, vrtiće, sportske centre, šoping zone, restorane, šetališta, reku, bioskop i brojne parkove. U poređenju sa Beogradom, Pančevo pruža mirniji ritam života, manje gužve i mogućnost da se sve obavi u krugu od 5 do 15 minuta peške.

"Parking nikada nije problem, a gradske službe i administracija funkcionišu brže i jednostavnije.

Pančevo je odlično za porodice, mlade parove i sve koji žele mirniji, zdraviji i racionalniji način života bez odricanja od blizine Beograda", ističe Nikola Vukčević.

Kakva je ponuda stanova?

Aleksandra Mihajlović iz 4zida.rs kaže da na ovom specijalizovanom portalu za oglašavanje nekretnina trenutno ima oko 300 oglasa za prodaju stanova u Pančevu i oko 80 koji su za izdavanje.

Ona napominje da tržište nekretnina u Pančevu prethodnih godina beleži izražene oscilacije u cenama kvadrata. To ukazuje na faze ubrzanog rasta i na strani ponude u vidu novoizgrađenih stanova, ali i na strani potražnje, zbog sve većeg interesovanja potencijalnih kupaca.

"U trećem kvartalu 2021. prosečna cena kvadrata bila je 1.130 evra, da bi tokom 2022. godine, pod uticajem inflacije i povećanog investicionog interesa, dostigla maksimum od 1.695 evra.

Najnoviji podaci pokazuju da je prosečna cena sada oko 1.670 evra po kvadratu - što sugeriše da se tržište u Pančevu postepeno oporavlja i vraća na uzlaznu putanju, sa izgledima da do kraja 2025. godine zadrži umeren rast pod uslovom stabilnih makroekonomskih okolnosti", kaže Aleksandra Mihajlović.

Paralelno s tim, na sajtu 4zida.rs u poslednjih nekoliko meseci beleže i povećano interesovanje korisnika u kategorijama prodaje i izdavanja nekretnina u Pančevu, što dodatno potvrđuje rast potražnje i pojačanu aktivnost na tržištu ovog grada.