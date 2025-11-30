Slušaj vest

Dinar je prema evru oslabio za 0,1 odsto u poređenju s nivoom od pre mesec dana, na godišnjem nivou je slabiji za 0,4 odsto, dok je od početka godine zabeležio pad od 0,3 odsto.

Indikativni kurs dinara prema američkom dolaru u petak je zabeležio neznatnu promenu i iznosi 101,3162 dinara za jedan dolar.