Srednji kurs dinara prema evru u ponedeljak, 1. decembra, iznosiće 117,3850 dinara, što predstavlja minimalnu promenu u odnosu na petak, saopštila je Narodna banka Srbije.
Novčanik
Sutrašnji kurs dinara prema evru: Evo šta nas očekuje u menjačnicama 1. decembra
Dinar je prema evru oslabio za 0,1 odsto u poređenju s nivoom od pre mesec dana, na godišnjem nivou je slabiji za 0,4 odsto, dok je od početka godine zabeležio pad od 0,3 odsto.
Indikativni kurs dinara prema američkom dolaru u petak je zabeležio neznatnu promenu i iznosi 101,3162 dinara za jedan dolar.
U odnosu na dolar, kurs dinara je isti kao pre mesec dana, na godišnjem nivou je jači za 9,2 odsto, a od početka godine porastao je za 11,0 odsto.
