Šta treba da promenite u pasošu da ne biste imali problema na granici

Za fotografije koje se koriste u nemačkim službenim dokumentima, kao što su pasoši i lične karte, već neko vreme važe stroži standardi. Prihvatljive su samo biometrijske fotografije koje ispunjavaju određene kriterijume.

Biometrijska fotografija mora biti veličine 35x45 milimetara i u portretnom formatu. Pozadina treba da bude jednobojna i svetla, na primer bela ili svetlosiva, dok osvetljenje ne sme stvarati senke ili refleksije na licu. Kvalitet fotografije mora omogućiti realističan prikaz svih boja, posebno boje kože, kako bi bila pogodna za softver za prepoznavanje lica.

Posebno je važno da glava bude centrirana i ravno postavljena, a lice potpuno vidljivo. Sunčane naočare, kape ili drugi predmeti koji zaklanjaju lice nisu dozvoljeni, osim kapa i marama iz verskih razloga, ali lice od brade do čela mora biti vidljivo. Izraz lica treba da bude neutralan, sa zatvorenim ustima i otvorenim očima, bez osmeha.

Kod dece su moguća manja odstupanja, ali lice mora biti neutralnog izraza i centrirano, bez grimasa i bez prisustva ruku ili igračaka na fotografiji. Medicinske izuzetke moguće je primeniti u slučaju trajnih ili dugoročnih zdravstvenih problema, kao što su paraliza dela lica ili izražene asimetrije.

Ova pravila su važna jer čak i mala odstupanja, poput osmeha, mogu dovesti do odbijanja fotografije. Preporučuje se izbegavanje svetle odeće koja se može stopiti sa pozadinom. Idealna je odeća u boji, ali bez upadljivih i šarenih uzoraka.