Ponekad se zaista isplati obratiti malo više pažnje. Pre dve nedelje, dok su komunalni radnici kosili travu oko retencijskog bazena za oborinske vode u Bannewitzu kod Drezdena, nešto je iznenada zablistalo među travkama. Nevjerovatno, ali istinito, pronašli su zlatne poluge u vrednosti od oko 30.000 evra.

Sada je na policiji da utvrdi poreklo ovog „zlatnog blaga“ i da li bi opština možda mogla da se raduje neplaniranom prilivu u budžet.

Policija je preuzela pronađene poluge i istražuje da li je zlato povezano sa nekim krivičnim delom.

- Još nije odlučeno kako će se u ovom slučaju dalje postupati, izjavio je policijski portparol Marko Laske (50).

Ukoliko se vlasnik ne pronađe, zlatne poluge mogle bi da završe u korist lokalnih udruženja.

- Trenutno razvijamo pravilnik za rad udruženja. Voleo bih da se ovaj slučaj na kraju priključi tom fondu, kazao je načelnik opštine Wersig.

Vrednost pronađenog blaga nije mala - u zavisnosti od trenutne tržišne cene zlata, deset poluga zajedno vredi oko 30.000 evra.

Za sada, stanovnici Bannewitza s nestrpljenjem prate kako će se razrešiti priča koja je počela sasvim običnim košenjem trave.