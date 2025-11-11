Slušaj vest

Žena iz Austrije, uverena da čini dobro delo, predala je policiji crnu kutiju punu štednih knjižica koje je pronašla u šumi. Umesto zahvalnosti i nagrade, dočekali su je sudski troškovi i veliko razočaranje.

U mestu St. Radegund, nedaleko od Graca, u avgustu 2024. godine odigrala se priča koja podseća na filmski scenario, ali sa vrlo neprijatnim krajem. Dok je šetala šumom, žena iz Graca primetila je crnu metalnu kutiju ostavljenu na zemlji. Kada ju je otvorila, ugledala je jedanaest štednih knjižica s ukupnim iznosom od 363.844,79 evra.

Umesto da ih zadrži, odlučila je da postupi savesno, odnela je kutiju u ured za izgubljene predmete u Gracu. Prema austrijskom zakonu, onaj ko pronađe izgubljenu stvar ima pravo na nagradu od 5% njene vrednosti, pod uslovom da se vlasnik javi i preuzme predmet.

Foto: Michael Piepgras / Panthermedia / Profimedia

Od nagrade do razočaranja

Kako piše Kleine Zeitung, vlasti su ubrzo pronašle vlasnika knjižica. On je isprva potvrdio da će poštenoj nalaznici isplatiti zakonom propisan iznos, 18.192 evra. Međutim, ubrzo se predomislio i odbio bilo kakvu isplatu.

Zatečena žena angažovala je advokata i odlučila da potraži pravdu putem suda. Tokom postupka usledilo je novo iznenađenje, ispostavilo se da su štedne knjižice bile ukradene još 2020. godine tokom provale u vlasnikov dom. Vlasnik ih je već ranije proglasio nevažećima u banci i povukao novac.

To je značilo da knjižice više nisu imale nikakvu stvarnu vrednost. Advokat vlasnika tvrdio je da zbog toga nalaznica nema pravo na nagradu, jer zakon predviđa isplatu samo za izgubljene predmete koji imaju realnu vrednost.

Sud je na kraju presudio u korist vlasnika. Umesto očekivane nagrade, poštena žena sada mora da plati 2.638 evra sudskih i advokatskih troškova, i svojih i protivničkih. Pošto se nije složila s presudom, slučaj je ponovo dospeo pred sud.

Poreska uprava pomno prati novčane darove Foto: Shutterstock

Kad poštenje postane kazna

Ovaj slučaj nije usamljen. U poslednjih nekoliko godina u Austriji i Nemačkoj zabeleženo je više primera u kojima su pošteni nalaznici na kraju ostali bez ičega, ili su čak izgubili novac.

U Bavarskoj, firma za čišćenje stanova pronašla je preko 600.000 evra u gotovini tokom raščišćavanja jedne nekretnine. Pozvali su se na ugovor kojim im pripadaju svi predmeti pronađeni u stanu, ali je sud u Kelnu presudio da novac nije „izgubljena stvar“, već „skrivena imovina“, i firma nije dobila ni cent.

Sličan slučaj zabeležen je u Münchenu, gde je žena u svom dvorištu pronašla 9.750 evra zakopanih u plastičnoj vrećici. Iskreno je pozvala policiju, ali je ispostavilo se da je novac povezan s kriminalnim aktivnostima. Pokrenuta je istraga zbog sumnje na pranje novca, a pronađeni iznos završio je u državnoj kasi, bez ikakve nagrade za nalaznicu.

Ipak, povremeno se pojavi i poneki srećniji ishod. U Anhalt-Biterfeldu, muškarac koji je preko eBaya kupio staru kuhinju pronašao je dve metalne kutije s 150.000 evra skrivenih iza fioke. Obavestio je policiju, koja je ubrzo pronašla vlasnicu, 80-godišnju ženu koja je, kako su rekli policajci, „potpuno zaboravila da je tu sakrila novac“. Pošteni kupac dobio je zakonom propisanu nagradu od 4.500 evra.