Slušaj vest

Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković izjavila je u Apatinu, tokom otvaranja proizvodnog pogona kineske kompanije „Fine Stamping“, koja planira da zaposli 150 radnika, da ovaj projekat ima višestruki značaj ne samo za Apatin, već i za celu Srbiju, jer donosi nova radna mesta i doprinosi privrednom razvoju.

Prema navodima investitora, ukupna vrednost ulaganja, po završetku investicionog ciklusa, premašiće 50 miliona evra, saopštila je Pokrajinska vlada.

Fabrika će se baviti proizvodnjom delova za motore električnih automobila, a projekat se smatra važnim iskorakom u pravcu jačanja domaće industrijske baze.

- Ova investicija ima višestruki značaj za Apatin i čitavu Srbiju. Donosi nova radna mesta, omogućava prenos znanja i tehnologija, jača industrijski potencijal i potvrđuje da je naša pokrajina pouzdana destinacija za investitore - izjavila je Gojkovićeva.

Dodala je da će projekat imati snažan uticaj i na razvoj lokalne zajednice, unapređenje infrastrukture i poboljšanje kvaliteta života građana ovog kraja.

Gojkovićeva je istakla da će Apatin, zajedno sa Kragujevcom i Novim Sadom, postati jedan od centara automobilske industrije u Srbiji.

Takođe je zahvalila kineskim partnerima na poverenju i odluci da svoja ulaganja i znanje usmere upravo ka Autonomnoj pokrajini Vojvodini, naglašavajući da će Pokrajinska vlada i ubuduće biti otvorena za sve kineske investitore koji svojim radom i posvećenošću doprinose razvoju srpske privrede.