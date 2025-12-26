Nakon velikog odziva i 46 pristiglih prijava iz srednjih škola širom Srbije, završen je donatorski program „Za školu s više razumevanja“, koji je pokrenula AikBank. Na osnovu kvaliteta predloženih projekata i iskazanih potreba, stručna komisija je odabrala šest škola koje će dobiti donaciju u zbirnoj vrednosti 50.000 EUR, za nabavku informatičke opreme, modernizaciju učionica i unapređenje inkluzivnog obrazovanja.

Nagrađene su škole ŠOSO „Vukašin Marković“ iz Kragujevca, Specijalna škola sa domom učenika „Bubanj" iz Niša, ŠOSO „Radivoj Popović“ iz Sremske Mitrovice, „Veselin Nikolić” iz Kruševca,

ŠOSO „Jelena Varjaški“ iz Vršca i škola za učenike oštećenog vida „Veljko Ramadanović“ iz Beograda. Program je pokrenut sa ciljem da podrži srednje škole koje obrazuju učenike iz ranjivih društvenih grupa i učenike sa smetnjama u razvoju, kroz ulaganja u digitalizaciju, modernizaciju i stvaranje dostupnog, savremenog školskog okruženja.

„Odziv škola i kvalitet prijava pokazali su pre svega, koliko su same škole posvećene stvaranju uslova u kojima svako dete ima jednake prilike za učenje i razvoj. Istovremeno, prijavljeni projekti jasno ukazuju da postoji realna potreba za kontinuiranim i dodatnim ulaganjima u ovaj segment, kako bi podrška osetljivim grupama dala održive promene. Kao najveća domaća privatna banka, verujemo da je naša odgovornost da nastavimo da aktivno doprinosimo izgradnji inkluzivnog društva u svim zajednicama u kojima poslujemo“, izjavio je Petar Jovanović, Predsednik Izvršnog odbora AikBank.