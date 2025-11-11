Slušaj vest

Dok se Alpi pripremaju za dolazak prvih turista i početak zimske sezone, austrijski ugostitelji suočavaju se s ozbiljnim problemom, nedostatkom radne snage. Iako su austrijska skijališta među najposećenijima u Evropi, iza kulisa vlada zabrinutost, ko će posluživati goste i spremati hranu kada se hoteli otvore?

Ovaj problem nije nov, ali poslodavci upozoravaju da je ove godine situacija dostigla kritičnu tačku. Ugostiteljski sektor već godinama pati od manjka radnika, a pandemija koronavirusa dodatno je pogoršala stanje. Mnogi zaposleni su tada napustili struku i više se nisu vratili, piše Fenix magazin.

- I pre korone bilo je teško pronaći kvalifikovano osoblje iz Austrije, a sada je to još teže - kaže vlasnik hotela u tirolskom mestu Fliess za austrijski list Heute.

- Tokom pandemije mnogi su prešli u druge delatnosti i nikada se nisu vratili u ugostiteljstvo - dodaje on.

Neozbiljne prijave

Foto: Profimedia

Zbog manjka radne snage, ovaj ugostitelj je, kako kaže, prinuđen da radnike traži u inostranstvu. Putem austrijskog zavoda za zapošljavanje (AMS) objavio je oglas za konobara ili konobaricu koji bi radili tokom zimske sezone, od 18. decembra 2025. do 6. aprila 2026. godine. U oglasu se traže kandidati koji govore nemački jezik, rade samostalno i odgovorno, te imaju pozitivan odnos prema gostima. Poželjno je i prethodno iskustvo u posluživanju hrane i pića.

Uslovi nisu loši: minimalna plata iznosi 2.200 evra bruto mesečno, uz mogućnost dodatne zarade, a zaposlenima se obezbeđuju besplatan smeštaj i ishrana. Ipak, i pored toga, odgovarajućih kandidata nema. „Do sada su, nažalost, stigle samo neozbiljne prijave iz Maroka - kaže vlasnik razočarano.

Austrijska vlada i AMS poslednjih meseci intenzivno promovišu sezonski rad među stranim radnicima, uključujući one iz zemalja Evropske unije i zapadnog Balkana, ali interesovanje ostaje slabo. Lokalni mediji upozoravaju da sve veći broj hotela i restorana zavisi od radne snage iz inostranstva, najviše iz Hrvatske, Slovenije i Mađarske, ali ni to više ne zadovoljava potrebe tržišta.