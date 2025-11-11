Šta treba da uradite da bi vam račun za struju bio manji?

Ako vaši radijatori ne greju dovoljno efikasno, postoji nekoliko jednostavnih koraka koje možete preduzeti sami, bez potrebe za pozivanjem vodoinstalatera. Problemi sa grejanjem najčešće se javljaju kada temperature padnu ispod deset stepeni, a niko ne želi hladan dom usred zime. Šta učiniti kada radijatori odbijaju da greju?

Srećom, većina problema sa radijatorima proističe iz osnovnih poteškoća koje se lako mogu rešiti. Vodoinstalater Zhelyazko Yanchev iz kompanije Fantastic Services objašnjava da postoji „mnogo načina da radijatori budu topliji i brže greju, bez kupovine novog bojlera ili skupih alata“, prenosi Mirror.

Održavajte radijatore čistima

Yanchev ističe:

- Sistemi radijatora sa toplom vodom su vrlo jednostavni, pa su i problemi često jednako jednostavni.

Najbrži i najjeftiniji način da radijatori efikasno greju prostor jeste da uklonite sve predmete sa radijatora, ispod njega ili u neposrednoj blizini.

Skrivena opcija na radijatoru pomoći će vam da uštedite struju Foto: Shutterstock

Radijatori funkcionišu po principu prirodne konvekcije, hladan vazduh ulazi na dnu, a topao izlazi na vrhu. Sve što stoji na radijatoru ili ispod njega može ometati ovaj proces. Takođe, prašina i prljavština treba redovno uklanjati kako bi vazduh mogao slobodno da cirkuliše. Velike naslage prašine mogu blokirati sredinu radijatora i značajno smanjiti njegovu efikasnost.

Ispustite vazduh iz radijatora

Ako je radijator topao na dnu, ali hladan na vrhu, uzrok je često „zarobljen vazduh“. Vazduh zauzima prostor koji bi trebalo da popuni topla voda. „Jednostavnim ispuštanjem vazduha iz radijatora možete brzo poboljšati njegovu efikasnost“, objašnjava stručnjak.

Uklonite talog iz radijatora

Ponekad radijator može biti topao na vrhu, a hladan na dnu zbog nakupljenog taloga unutar sistema. Talog nastaje kombinacijom hrđe, prljavštine i kamenca, koji se tokom vremena talože i cirkulišu kroz sistem. Ovaj talog je jedan od glavnih uzroka kvara bojlera i ubrzava starenje sistema, pa zahteva hitnu pažnju.