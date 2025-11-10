Slušaj vest

Sekretarijat za javne prihode obaveštava poreske obveznike - fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 14. novembar rok za uplatu obaveze za četvrti kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2025. godinu.

Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja. Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza, obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju, kao i pokretanje prekršajnog postupka.

Za dobijanje potrebnih informacija, obveznici se mogu javiti na brojeve telefona nadležnih opštinskih odeljenja Sekretarijata za javne prihode, koji su objavljeni na internet stranici Grada Beograda, ili se mogu obratiti nadležnim opštinskim odeljenjima Sekretarijata za javne prihode svakog radnog dana.

