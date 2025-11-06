Slušaj vest

Građani Beograda će u 2026. godini plaćati porez na imovinu koji je skuplji za 5 do 5,45 odsto, a najviše će poskupeti porez na stanove u centralnim zonama, zbog značajnog skoka cena nekretnina u prestonici. Odluku je donela Skupština Grada Beograda na poslednjoj sednici.

Prema rečima gradske sekretarke za finansije Katarine Čubrić, izmene odluke o lokalnim administrativnim taksama usklađene su sa indeksom rasta potrošačkih cena na malo. Cene stanova su posebno porasle u centralnim zonama, dok je rast cena stambenih kuća i poslovnog prostora bio nešto manji.

Grad Beograd ima 14 poreskih zona, a prosečne cene nepokretnosti određuju se na osnovu cena ostvarenih u prometu tokom godine. Odluka o utvrđivanju prosečnih cena, u skladu sa zakonom, mora biti doneta najkasnije do 30. novembra.

Foto: Shutterstock

Građani koji su tokom 2025. godine kupili, izgradili ili evidentirali nepokretnost treba da znaju da poreska obaveza nastaje od trenutka sticanja i obračunava se proporcionalno do kraja godine. Isto važi i u slučaju prodaje, rušenja ili brisanja iz evidencije – porez se plaća samo do datuma promene, ne za celu godinu. Ako postoji pravo na oslobođenje, ono važi samo za deo koji ispunjava zakonske uslove.

Zakon o porezima na imovinu jasno definiše slučajeve oslobođenja, a lokalne samouprave ne mogu ih samostalno proširivati. Iako izuzetaka ima više, svi su strogo propisani i zahtevaju dokazivanje u poreskom postupku.

Ko je oslobođen plaćanja poreza?

1. Nepokretnosti u vlasništvu države, grada ili institucija finansiranih iz budžeta (škole, bolnice, ministarstva) potpuno su oslobođene.

2. Oslobođenje važi i ako se nepokretnost daje u zakup, ali isključivo unutar javne svojine.

3. Strane ambasade i konzularna predstavništva oslobođene su poreza na imovinu po principu međunarodnog reciprociteta, osim ako zgrade koriste u komercijalne svrhe.

4. Crkve, verske zajednice, spomenici kulture i istorijska dobra ne plaćaju porez dok se objekti koriste u kulturne svrhe. Davanje u zakup automatski ukida ovo pravo.

Foto: Shutterstock

5. Pretvaranje neobradivog zemljišta u obradivo donosi petogodišnje oslobođenje, pod uslovom da zemljište nije dato trećim licima radi prihoda. Posebno su prepoznati objekti koji služe primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji – staje, silosi, skladišta, plastenici, kao i objekti za uzgoj riba ili gljiva.

6. Fizička lica koja ne vode poslovne knjige mogu ostvariti oslobođenje, ako objekat koriste za poljoprivrednu delatnost i nije dat u zakup trećim licima duže od 183 dana godišnje. Za pravna lica i preduzetnike dodatni uslov je da im poljoprivreda bude pretežna registrovana delatnost, što se dokazuje izvodom iz statističkog registra.

7. Oslobođenje važi i za puteve, pruge, aerodromske piste i kejeve u javnoj svojini koji se ne koriste za prihod, kao i za vodno zemljište i objekte upisane u katastar vodnog dobra. Ribnjaci kao komercijalni objekti ne spadaju u ovaj izuzetak.

8. Zakon takođe predviđa slučajeve kada se zemljište ispod objekata ne oporezuje, na primer ako njegova vrednost nije iskazana u knjigama ili se radi o podzemnim objektima.