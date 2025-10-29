Slušaj vest

Kako se navodi, svi koji ne ispune obavezu u predviđenom roku biće suočeni sa obračunom zatezne kamate i mogućom prekršajnom odgovornošću.

Prijava se može podneti elektronski, putem portala https://frilenseri.purs.gov.rs, koji automatski generiše uplatnicu sa svim potrebnim podacima i QR kodom, što omogućava brzu i jednostavnu uplatu putem elektronskog bankarstva.

Poresku prijavu moguće je predati i klasično - putem obrasca PP OPO-K, elektronski preko portala ePorezi, ili u papirnoj formi na šalterima i poštom, nadležnoj filijali Poreske uprave.

Iz Poreske uprave apeluju na građane da ne čekaju poslednji dan, jer kašnjenje može značiti dodatne troškove i komplikacije u narednom obračunskom periodu.

