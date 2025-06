- Kupci su se nekako podelili na one koji imaju do 200.000 evra, njih je najviše, a najmanje stanova u toj kategoriji i kupce koji imaju oko 500.000-600.000. Vrlo je malo interesovanja za nekretnine preko miliona, ili 700-800 hiljada, a najveće, naravno, za male stanove do 150-200 hiljada - objasnila je.