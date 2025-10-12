KAKO DA RADIJATORI BOLJE GREJU I MANJE TROŠE STRUJU? Ovo je trik koji će vam skratiti muke, a lako se primenjuje
Nečisti radijatori ne samo da smanjuju efikasnost grejanja, već i šire prašinu po prostoru. Redovno čišćenje radijatora jednostavan je način da osigurate prijatniju temperaturu i čistiji vazduh u svom domu.
Zašto je čišćenje važno?
Prljavština između rešetki i na zadnjoj strani može znatno smanjiti prenos toplote. To znači da je prostoru potrebno više vremena da se zagreje, a potrošnja energije raste. Uz to, nakupine prašine, grinja i dlačica mogu pogoršati alergije i probleme s disajnim putevima.
Priprema za čišćenje
Pre početka, radijator obavezno isključite i pričekajte da se ohladi. Potom pripremite:
- Usisavač s nastavkom za uske prostore
- Krpe od mikrofibera
- Toplu vodu i blagi deterdžent
- Dugačku četku ili poseban alat za čišćenje radijatora
- Stari peškir ili novine koje ćete staviti ispod radijatora
- Ova priprema štedi vreme i sprečava dodatni nered.
Kako očistiti radijatore?
Unutrašnje čišćenje:
- Usisajte prašinu: Koristite uski nastavak na usisavaču za što bolji doseg unutar rebara
- Koristite četku: Izgurajte preostalu prljavštinu između rebara prema dole
- Obrišite mokrom krpom: Krpu namočite u toplu vodu s malo deterdženta
Mali trik: Dodajte par kapi eteričnog ulja (npr. lavanda ili eukaliptus) u vodu. Radijator će, kad se zagreje, širiti ugodan miris kroz celu prostoriju.
Spoljašnje čišćenje
Za prednju i bočnu stranu dovoljne su vlažne krpe od mikrofibre. Ako naiđete na tvrdokorne mrlje, napravite pastu od sode bikarbone i malo vode. Ova prirodna metoda uklanja mrlje, a ne oštećuje boju niti premaz radijatora.
Održavanje tokom cele zime
Ako želite da grejanje ostane učinkovito, radijatore čistite barem jednom mesečno u sezoni grejanja. Time ćete:
- Smanjiti račune za energiju
- Osigurati topliji prostor
- Smanjiti količinu prašine u vazduhu
- Produžiti životni vek radijatora
Čišćenje radijatora jednostavan je zadatak koji donosi velike rezultate, od boljeg grejanja do zdravijeg vazduha u domu.
BiznisKurir/Kamatica