Slušaj vest

Nečisti radijatori ne samo da smanjuju efikasnost grejanja, već i šire prašinu po prostoru. Redovno čišćenje radijatora jednostavan je način da osigurate prijatniju temperaturu i čistiji vazduh u svom domu.

Zašto je čišćenje važno?

Prljavština između rešetki i na zadnjoj strani može znatno smanjiti prenos toplote. To znači da je prostoru potrebno više vremena da se zagreje, a potrošnja energije raste. Uz to, nakupine prašine, grinja i dlačica mogu pogoršati alergije i probleme s disajnim putevima.

Priprema za čišćenje

Pre početka, radijator obavezno isključite i pričekajte da se ohladi. Potom pripremite:

Usisavač s nastavkom za uske prostore

Krpe od mikrofibera

Toplu vodu i blagi deterdžent

Dugačku četku ili poseban alat za čišćenje radijatora

Stari peškir ili novine koje ćete staviti ispod radijatora

Ova priprema štedi vreme i sprečava dodatni nered. Kako očistiti radijatore? Unutrašnje čišćenje: Usisajte prašinu: Koristite uski nastavak na usisavaču za što bolji doseg unutar rebara

Koristite četku: Izgurajte preostalu prljavštinu između rebara prema dole

Obrišite mokrom krpom: Krpu namočite u toplu vodu s malo deterdženta

Mali trik: Dodajte par kapi eteričnog ulja (npr. lavanda ili eukaliptus) u vodu. Radijator će, kad se zagreje, širiti ugodan miris kroz celu prostoriju.

Spoljašnje čišćenje

Za prednju i bočnu stranu dovoljne su vlažne krpe od mikrofibre. Ako naiđete na tvrdokorne mrlje, napravite pastu od sode bikarbone i malo vode. Ova prirodna metoda uklanja mrlje, a ne oštećuje boju niti premaz radijatora.

Održavanje tokom cele zime

Ako želite da grejanje ostane učinkovito, radijatore čistite barem jednom mesečno u sezoni grejanja. Time ćete:

Smanjiti račune za energiju

Osigurati topliji prostor

Smanjiti količinu prašine u vazduhu

Produžiti životni vek radijatora