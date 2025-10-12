Slušaj vest

Nečisti radijatori ne samo da smanjuju efikasnost grejanja, već i šire prašinu po prostoru. Redovno čišćenje radijatora jednostavan je način da osigurate prijatniju temperaturu i čistiji vazduh u svom domu.

Zašto je čišćenje važno?

Prljavština između rešetki i na zadnjoj strani može znatno smanjiti prenos toplote. To znači da je prostoru potrebno više vremena da se zagreje, a potrošnja energije raste. Uz to, nakupine prašine, grinja i dlačica mogu pogoršati alergije i probleme s disajnim putevima.

Priprema za čišćenje

Pre početka, radijator obavezno isključite i pričekajte da se ohladi. Potom pripremite:

  • Usisavač s nastavkom za uske prostore
  • Krpe od mikrofibera
  • Toplu vodu i blagi deterdžent
  • Dugačku četku ili poseban alat za čišćenje radijatora
  • Stari peškir ili novine koje ćete staviti ispod radijatora
  • Ova priprema štedi vreme i sprečava dodatni nered.

Kako očistiti radijatore?

Unutrašnje čišćenje:

  • Usisajte prašinu: Koristite uski nastavak na usisavaču za što bolji doseg unutar rebara
  • Koristite četku: Izgurajte preostalu prljavštinu između rebara prema dole
  • Obrišite mokrom krpom: Krpu namočite u toplu vodu s malo deterdženta

Mali trik: Dodajte par kapi eteričnog ulja (npr. lavanda ili eukaliptus) u vodu. Radijator će, kad se zagreje, širiti ugodan miris kroz celu prostoriju.

Spoljašnje čišćenje

Za prednju i bočnu stranu dovoljne su vlažne krpe od mikrofibre. Ako naiđete na tvrdokorne mrlje, napravite pastu od sode bikarbone i malo vode. Ova prirodna metoda uklanja mrlje, a ne oštećuje boju niti premaz radijatora.

Održavanje tokom cele zime

Ako želite da grejanje ostane učinkovito, radijatore čistite barem jednom mesečno u sezoni grejanja. Time ćete:

  • Smanjiti račune za energiju
  • Osigurati topliji prostor
  • Smanjiti količinu prašine u vazduhu
  • Produžiti životni vek radijatora

Čišćenje radijatora jednostavan je zadatak koji donosi velike rezultate, od boljeg grejanja do zdravijeg vazduha u domu.

