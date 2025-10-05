Slušaj vest

U radionici poznatog slavonskog inovatora Ivana Jakobovića nastao je pre nekoliko godina izum o kojem su hrvatski mediji dosta pisali, a pažnju je privukao svima koji muku muče sa visokim računima za grejanje tokom zimskih meseci.

Ovaj Slavonac prethodno se proslavio postrojenjem za biodizel sa nula posto sumpora dok je njegov naknadni izum grejanja na magnete zainteresovao i programere iz jedne srpske kompanije.

- Hteli smo da napravimo neku drugu mašinu, ali nije ispala kako smo očekivali pa nam je potpuno slučajno palo na pamet da napravimo nešto novo i probamo da li grejanje na magnete stvarno radi - priča za Mondo suvlasnik kompanije koji je po zanimanju programer.

Grejanje na magnet je prema njegovim rečima čak pet puta isplativije.

- Ušli smo u ovo iz hobija jer imamo dve velike kuće koje grejemo na toplotne pumpe i to odlično funkcioniše, ali grejanje na magnete je pet puta isplativije - navodi programer.

Foto: YouTube/ Tv Loki

Kako funkcionište sistem?

Objašnjava i princip funkcionisanja ovog uređaja, međutim, iako je sistem svakako interesantan sa tehničke strane ostaje pitanje praktične upotrebe i mogućnosti instalacije.

- Na osovinu elektromotora postavi se disk sa stalnim magnetima koji se potom okreću, a iznad njih se stavi bakarna ploča koju potom zagrevaju. Prema prvim merenjima koja su izvršena za grejanje kuće od 200 i više kvadrata mesečni troškovi iznose negde oko 15 evra. Računica govori da je grejanje na magnete jeftinije od toplotnih pumpi otprilike pet puta, a s obzirom nato da je pelet pet puta skuplji od toplotnih pumpi ispada da je grejanje na pelet 25 puta skuplje u odnosu na magnete - priča sagovornik i napominje da mesečno za dve obične prostorije koje greje na pelet potroši 320 evra.

Međutim, ovakav vid grejanja nije pogodan za zagrevanje stanova jer proizvodi dosta buke tako da je rezervisan za kuće i za podrumske prostorije.

- Za sada u Srbiji postoji nekoliko ljudi koji se greju na magnete više od četiri godine. Baš nam se javio čovek koji vikendicu od 80 kvadrata greje po ceni od 1.200 dinara mesečno - kaže sagovornik koji napominje da je sve više onih koji se interesuju za prelazak na ovakav vid grejanja.