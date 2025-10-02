Slušaj vest

Toplane su počele sa funkcionalnim probama grejanja, kako bi proverile ispravnost sistema pre zvaničnog početka grejne sezone 15. oktobra. U skladu sa važećim propisima, grejna sezona traje od 15. oktobra do 15. aprila, a u slučaju nižih temperatura, može početi i ranije ili trajati duže, na osnovu odluka lokalnih samouprava i toplana.

Ukoliko u ovom periodu bude prognozirana srednja dnevna temperatura oko 12 stepeni, Beogradske elektrane preći će u tople funkcionalne probe.

Probe obuhvataju proveru rada toplotnih izvora, distributivne mreže i predajnih stanica. Obavljaju se u hladno-dinamičkom režimu, a ne u režimu zagrevanja. To znači da će u narednim danima radijatori u domaćinstvima povremeno biti topli, ali ne znači da grejna sezona zvanično počinje.

Šta su funkcionalne probe?

Funkcionalne probe nisu tople probe, niti znak ranog početka grejanja, one su deo redovne tehničke provere. Podrazumevaju puštanje tople vode kroz instalacije kako bi se proverila tehnička ispravnost čitavog sistema, od kotlova u toplanama, preko pumpi i cevovoda, do samih radijatora u stanovima. U ovom periodu se proveravaju pritisak, zapušenja, neispravni ventili i eventualna curenja, a cilj je da sve bude spremno za grejnu sezonu koja zvanično startuje 15. oktobra, osim u slučaju da prosečna dnevna temperatura ranije padne ispod 12°C tri dana zaredom.

Funkcionalne probe podrazumevaju proveru rada svih 15 toplana i 16 kotlarnica, a biće proverena i toplovodna mreža i podstanice.

Dakle, u ovoj fazi nema grejanja stanova, već se proverava da li sve funkcioniše kako treba pre nego što se grejanje uključi „za ozbiljno“. Probe su ključne kako bi se pre grejne sezone otklonili eventualni kvarovi, a građani koji primete curenje ili hladne radijatore, potrebno je da slučaj prijave dispečerskim službama svojih toplana.

Takođe, savetuje se da u ovom periodu, pre početka grejne sezone, upravnici zgrada provere unutrašnje instalacije, odzrače radijatore i prijave kvarove na vreme, kako bi izbegli neprijatnosti kada grejanje zvanično počne. Građani koji u ovim danima primete aktivnosti na grejnim instalacijama, ili čuju rad sistema bez prisustva toplote u radijatorima, treba da znaju da to nije greška, već deo planirane tehničke provere.

Funkcionalne probe su važan deo priprema kako bi grejna sezona protekla bez problema. Iako se radijatori neće zagrevati u ovom periodu, ono što se sada proverava može značiti razliku između toplog doma i hladnog iznenađenja u novembru. Cilj je da se otkriju eventualni kvarovi, nepravilnosti u pritiscima, curenja ili zapušenja, kako bi sve bilo spremno za početak grejne sezone sredinom oktobra.