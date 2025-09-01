KOLIKO KOŠTA OGREVNI MATERIJAL U SREMU? Cena peleta ide i do 40.000 dinara! Donosimo vam detaljan cenovnik
Stovarišta beleže rast cena, a interesovanje za pelet, drva i ugalj je veliko, iako je reč o ozbiljnom udaru na kućne budžete.
Trenutno se cepana bukva u Sremskoj Mitrovici prodaje po ceni od 8.000 do 10.000 dinara po kubiku. Najskuplja i najtraženija i dalje je bukva, a građani u proseku kupuju oko 10 metara drva za zimu.
Bukov ćumur, ugljenisani ostatak drveta, prodaje se po ceni od oko 12.000 dinara po toni, a za veće količine stovarišta nude i popuste.
Kada je reč o peletu, cena se kreće od 27.000 do 29.400 dinara, dok se u maloprodaji beleže cene i do 32.000–39.000 dinara po toni, zavisno od prodavca i kvaliteta.
Najveći broj domaćinstava u opštini Sremska Mitrovica koja nisu priključena na gasnu mrežu ili sistem daljinskog grejanja i dalje se greju na ogrevno drvo i ugalj. Tek manji procenat koristi pelet ili električnu energiju. Građani neretko ogrev plaćaju na rate, ali zbog visokih cena mnogi uzimaju manje količine odmah, kako bi barem delimično obezbedili predstojeću sezonu.
biznis.kurir.rs