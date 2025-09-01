Slušaj vest

Stovarišta beleže rast cena, a interesovanje za pelet, drva i ugalj je veliko, iako je reč o ozbiljnom udaru na kućne budžete.

Trenutno se cepana bukva u Sremskoj Mitrovici prodaje po ceni od 8.000 do 10.000 dinara po kubiku. Najskuplja i najtraženija i dalje je bukva, a građani u proseku kupuju oko 10 metara drva za zimu.

Cene se kreću od 8.000 do 40.000 dinara Foto: Shutterstock

Bukov ćumur, ugljenisani ostatak drveta, prodaje se po ceni od oko 12.000 dinara po toni, a za veće količine stovarišta nude i popuste.

Kada je reč o peletu, cena se kreće od 27.000 do 29.400 dinara, dok se u maloprodaji beleže cene i do 32.000–39.000 dinara po toni, zavisno od prodavca i kvaliteta.

Najveći broj domaćinstava u opštini Sremska Mitrovica koja nisu priključena na gasnu mrežu ili sistem daljinskog grejanja i dalje se greju na ogrevno drvo i ugalj. Tek manji procenat koristi pelet ili električnu energiju. Građani neretko ogrev plaćaju na rate, ali zbog visokih cena mnogi uzimaju manje količine odmah, kako bi barem delimično obezbedili predstojeću sezonu.