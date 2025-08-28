Slušaj vest

Druga polovina avgusta pravo je vreme za nabavku ogreva, pa su stovarišta zatrpana porudžbinama, uglavnom drveta i peleta, dok potražnja za ugljem iz godine u godinu opada.

Iako još uvek temperatura ide do 30 stepeni, iskusni domaćini znaju da je ogrev najbolje kupiti dok je još toplo vreme kako bi ga suvog iscepali, uneli i složili u šupe i podrume.

Zato Saša Petrović, vlasnik stovarišta "Ogrev iverak" na Smedrevskom putu u Beogradu, kaže da od posla ne zna gde je levo, a gde desno, jer je sada pravi trenutak za kupovinu ogreva.

- Evo me u kamionu i ne znam gde ću od posla. Ljudi najviše kupuju ogrevno drvo i pelet. Kubni metar bukovine i hrastovine košta 9.300 za drva da se iseku testerom, a cena kubika iscepanih drva košta 10.000 dinara. To je cena od pre dve-tri godine, nije se menjala. Cene peleta su se malo promenile u odnosu na prošlu godinu i tona košta od 27.000 do 32.000 dinara. Ugalj ide slabo zato što sve više ljudi prelazi na drvo i pelet. Cena uglja se kreće od 19.000 do 24.000 dinara - objašnjava Petrović za Kurir.

CENOVNIK OGREVA Ogrevno drvo (bukva i hrast), m3 - 9.300-9.625 dinara

Ugalj lignit (Kovin i Stanari) - 16.500 din. po toni

Ugalj, mrko-lignitski (Pljevlja) - 19.000 din. po toni

Ugalj mrki (Banovići) - 23.000-24.000 din. po toni

Pelet - 27.000-32.000 din. po toni

Koliko će ko potrošiti ogreva tokom grejne sezone zavisi pre svega od kvadrature i termičke izolacije prostora koji se greje, ali i od "ljutine" zime.

- Ljudi kupuju od pet do 10 metara drva, a pelata između tri i sedam tona, svako prema svojim potrebama - ističe Petrović.

Na stovarištu "Iskra ogrev" u Beogradu kažu da kupaca ima, ali slabije nego prethodnih godina u isto vreme.

- Dosta ljudi je prešlo na gas i to utiče na prodaju ogreva. Pravo je vreme za kupovinu sada, dok su stovarišta dobro snabdevena. Kako se približava grejna sezona snabdevanje iz rudnika je slabije jer isporučuju ugalj školama, bolnicama i termoelektranama. A i zbog sušenja i cena je sada najbolji trenutak da se obezbedi ogrev za zimu. S približavanjem početka grejne sezone i cene će ići nagore - ističe Miloš Radonja, radnik na tom stovarištu.

Na ovom stovarištu kubik bukovog drveta košta 9.625 dinara, ugalj se kreće od 16.500 do 23.000 dinara, a pelet od 28.500 od 32.000.

- Ugalj lignit (Kovin i Stanari) po toni košta 16.500 dinara, dok mrki iz Banovića košta 23.000 dinara. Zavisno od kvadrature i izolacije ljudi uzimaju po tri do četiri tone uglja, pet do šest metara drva i tri do četiri tone peleta - kaže Radonja.

Osim što je potrebno izdvojiti novac za ogrev, domaćinstva koja se greju na drva i ugalj moraju obezbediti i popriličnu sumu za sečenje, cepanje i unošenje ogreva u šupe i podrume.

- U Južnom Banatu metar drva košta 5.500 dinara, ali zna se često desiti da zakinu, pa ni blizu ne bude toliko. Grubo sečenje drveta košta 500 dinara, a cepanje 1.000 dinara, ukupno 1.500 dinara po kubiku - kaže za Kurir Vasa R. iz Kovina.

ALEKSANDAR VUČIĆ: POPUST NA OGREVNO DRVO ZA SOCIJALNE KATEGORIJE Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u sklopu ekonomskih mera za bolji život građana, na predlog "Srbijašuma", nižu cenu ogrevnog drveta za 36,7 odsto za određene kategorije stanovništva. On je prilikom predstavljanja ekonomskih mera pojasnio da je trenutna cena 5.269 dinara, za socijalne kategorije 4.581 dinar, koja će uz umanjenje biti 2.900 dinara po kubnom metru. Kako je rekao za penzionere, osobe sa invaliditetom, vojne i civilne invalide rata, članove porodica palih i preminulih boraca, vojnih i civilnih invalida rata važeća cena za ogrevno drvo tvrdih lišćara od 5.269 dinara umanjiće se za 15 odsto i iznosiće 4.470 dinara.

Vučić je najavio i da će 1.000 najugroženijih porodica dobiti po osam kubnih metara ogrevnog drveta besplatno.

Za Miloša Nikolića iz Vladimiraca kod Šapca uslužno sečenje drva cirkularom je dodatni sezonski posao od septembra do novembra.