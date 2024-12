- Cena cepanja drva zavisi od količine, kakav je teren, koliko sitno treba cepati, koliko su krupni panjevi i kreće se od 1.800 do 2.500 dinara po metru drva. Ako je drva potrebno uneti i složiti to se dodatno naplaćuje od 1.000 do 1.500 dinara po metru. Neka drva se teško cepaju poput graba, šljive, bresta i lipe ako je mokra i teška. Najlakše se cepa čamovo drvo, ali to retko ko koristi za loženje. Ako su tvrdi bukovi i hrastovi panjevi od pola metra na jedan potrošite mnogo više vremena nego na gomilu drugih drva. Otprilike za 10 sati rada može da se zaradi od 50 do 70 evra - kaže mladić iz okoline Beograda koji uslužno seče i cepa drva u domaćinstvima.