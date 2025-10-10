Slušaj vest

 Srbija je postala i kolateralna šteta u borbi titana,  izmedju Rusije i SAD, jer se na meti našao NIS nakon definitivnog uvođenja američkih sankcija ovoj naftnoj kompaniji.

Kako je rekao Bocan Harčenko, Gasprom i Rusija ostaju pouzdani partneri i da nemaju nameru da okrenu leđa Srbiji u ovakvoj situaciji.

Nebojša Oberknežev, iz Centra za društvrnu stabilnost, otkrio je da će Srbiju posetiti predsednik Upravnog odbora Gaspromnjefta , u emisiji "Redakcija" koja se emituje na Kurir televiziji:

366438_251010.01_19_28_01.Still027.jpg
Nebojša Oberknežev Foto: Kurir Televizija

- Danas popodne će biti sednica odbora direktora NIS-a. Veoma je bitno da dolazi predsednik Upravnog odbora Gaspromnjefta, Aleksandar Djukov. Ovde će boraviti nekoliko dana. Ranije kada je dolazio, to je bilo na kratak vremenski period. Sa tim u vezi, verujem da bi rešenja mogla da budu ponuđena na stolu. To je jedan od krucijalnih ljudi samog Gaspromnjefta. Uzdamo se u sve strane - kaže Oberknežev i dodaje:

- Ako govorimo o sastanku između JANAF-a i predsednika NIS-a, dvojako možemo da razmišljamo. Prvo, možemo sagledati odnos JANAF-a prema NIS-u, čini mi se da su oni prekinuli isporuku same nafte, iako je licenca podužena do 15. oktobra. To se dogodilo jer je danas stigao tanker za punjenje sirovom naftom, zašto onda ne bi isporučili Srbiji tanker? Drugi smer je jedan zajednički i opšti zahtev i jedne i druge strane. NIS je dopunio poslednji zahtev za dilestiranje. A dilestiranje je da kroz određeni vremenski period se skroz skine sa liste sankcija. On je sada dopunio sa verzijom da se uvozi američka nafta. To je jedna od dobrih naznaka za kompaniju NIS.

Oberknežev je dodao da je veoma važno da nafta može da se istače do 15. oktobra u naftovod.

ALEKSANDAR DJUKOV DOLAZI U SRBIJU KAKO BI PREGOVARAO O NIS-U! Predsednik Upravnog odbora Gasprom njefta ovde će boraviti čak nekoliko dana Izvor: Kurir televizija

