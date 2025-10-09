Slušaj vest

Sankcije koje su Sjedinjene Američke Države uvele Naftnoj industriji Srbije (NIS) zbog većinskog ruskog vlasništva od jutros u šest časova zvanično su na snazi.

Prema informacijama iz kompanije, nestašica derivata se ne očekuje - zalihe nafte i goriva su dovoljne, a sve benzinske stanice su uredno snabdevene. Prioritet NIS-a, kako navode, jeste očuvanje stabilnosti tržišta i redovno snabdevanje građana.

Međutim, građani bi mogli da se suoče s izmenama u načinu plaćanja goriva, posebno ukoliko dođe do prekida u radu inostranih platnih kartica.

Najčini plaćanja na NIS i Gasprom pumpama: Domaća ''Dina'' kartica

Gotovina

Sistem ''IPS pokaži'' (na modernizovanim terminalima)

''Sa nama na putu'', Agro i Taksi kartice – nastavljaju da rade bez prekida

Za pravna lica i veleprodaju - plaćanje u dinarima funkcioniše nesmetano

Građanima se savetuje da, ukoliko plaćanje putem Mastercard i Visa kartica bude onemogućeno, uz sebe imaju gotovinu ili domaću karticu radi neometane kupovine goriva.

Na sastanku kriznog tima u Ministarstvu energetike potvrđeno je da Srbija raspolaže dovoljnim rezervama i da je stabilnost snabdevanja prioritet. Stručnjaci, ipak, upozoravaju da bi, ukoliko sankcije NIS-u potraju, moglo doći do izazova u uvozu sirove nafte i potrebe za novim logističkim rutama.

Kompanija NIS obavestila je javnost da kompaniji nije do sada produžena posebna licenca Ministarstva finansija SAD, koja omogućava nesmetano operativno poslovanje.

- Od trenutka listiranja kompanije na SDN (Specially Designated Nationals) listi u januaru, NIS pažljivo prati situaciju i nastoji da prilagodi svoje poslovanje novonastalim okolnostima. Prioriteti, kao i do sada, ostaju redovno snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivata, kao i očuvanje socijalne stabilnosti zaposlenih. NIS je obezbedio dovoljne zalihe nafte za preradu u ovom trenutku, dok su benzinske stanice uredno snabdevene svim vrstama naftnih derivata.

BiznisKurir.rs

