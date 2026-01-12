Slušaj vest

Svi koji su u potrazi za lepim i prostranim domom, a posao ih ne vezuje za određeno mesto ili grad trebalo bi da obrate pažnju na oglas u kome se na prodaju nudi kuća od 240 metara kvadratnih i pomoćna zgrada od 38 kvadrata u Lazarevcu po ceni od 106.000 evra.

Neketnine se nalaze na placu od 9,08 ari i udaljena je 900 metara od Doma zdravlja i 1,5 kilometar od centra grada.

- U prizemlju su predsoblje, dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom, špajz, spavaća soba, kupatilo i terasa, na spratu predsoblje, 3 spavaće sobe, kupatilo i terasa, a u potkrovlju 2 spavaće sobe i terasa. U pomoćnoj zgradi su letnja kuhinja i garaža - piše u objavi Milorada Jovića na Fejsbuk stranici "Kuće na prodaju - okolina Beograda".

Kako vlasnik ističe u kući je uvedena struja i voda, a ima i priključak na gradsku kanalizaciju.

- Struja, voda, kanalizacija, asfalt, ulična rasveta. Grejanje na kotao, klima - naglašava se u objavi.

1/10 Vidi galeriju Kuća od 240 m2 i pomoćni objekat u centru Lazarevca ponuđena na prodaju za 106.000 evra Foto: Facebook/kuće na prodaju

Dodaje se i da nekretnine imaju urednu dokumentaciju, kao i da je kuća bez ikakvog tereta.