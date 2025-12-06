Slušaj vest

Cene nekretnina beleže stalan rast, pa mnogi vlasnici čak i napuštenih i zapuštenih kuća i imanja sada vrebaju priliku da ih prodaju i što bolje unovče.

To bi se moglo zaključiti i na osnovu objave za prodaju kuće u Srpskom Miletiću u opštini Odžaci u Vojvodini, za koju se, iako je, sudeći prema fotografijama, u prilično lošem stanju, traži 11.000 evra.

- Prodajem kuću od 108 kvadrata i 7 ari placa u Srpskom Miletiću u ulicu Put Oslobodjenja broj 19. Struja u kući je isključena. Cena iznosi 11.000 evra - piše u objavi Mare Lukić u grupi "Jefine kuće"na društvenoj mreži Fejsbuk.

Za kuću od 108 kvadrata, koja je u prilično lošem stanju, a koja se nalaziu Srpskom Miletiću vlasnica traži 11.000 evra