Slušaj vest

Cene nekretnina beleže stalan rast, pa mnogi vlasnici čak i napuštenih i zapuštenih kuća i imanja sada vrebaju priliku da ih prodaju i što bolje unovče.

To bi se moglo zaključiti i na osnovu objave za prodaju kuće u Srpskom Miletiću u opštini Odžaci u Vojvodini, za koju se, iako je, sudeći prema fotografijama, u prilično lošem stanju, traži 11.000 evra.

- Prodajem kuću od 108 kvadrata i 7 ari placa u Srpskom Miletiću u ulicu Put Oslobodjenja broj 19. Struja u kući je isključena. Cena iznosi 11.000 evra - piše u objavi Mare Lukić u grupi "Jefine kuće"na društvenoj mreži Fejsbuk.

Za kuću od 108 kvadrata, koja je u prilično lošem stanju, a koja se nalaziu Srpskom Miletiću vlasnica traži 11.000 evra Foto: Facebook/Mara Lukić

Iako se u oglasu ne nudi više detalja, na osnovu fotografija deluje da bi pre useljenja potencijalni vlasnik morao da uloži mnogo truda i novca kako bi kuću doveo u pristojno stanje. Kada se tome doda i da je u kući isključena struja, moglo bi se zaključiti da prodavac neće baš lako naći kupca za ovu nekretninu.

Ne propustiteNekretnineKuća od 320 kvadrata za manje od 60.000 evra: Ima tri sprata i sve potrebne prostorije, ali to nije sve!
Jeftine kuce
NekretnineNa sprat kuće penje se drvenim merdevinama, a za nju traže 22.000 evra: Oglas izazvao buru na mrežama (foto)
Kuca9.jpg
NekretnineZa kuću sa septičkom jamom traže 180.000 evra: Ima i lokal, a sve je pod video-nadzorom i senzorima 24 sata
kuća sa septićkom jamom
NekretnineZa porodičnu kuću u Resniku traže 1.900 evra po kvadratu: Nekretnina je uknjižena, a evo šta ide uz nju
Kuća.jpg