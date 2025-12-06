Slušaj vest

Hrvati važe za narod rentijera. Svako ko je prodao zemlju u Dalmaciji ili zaradio nešto novca sa strane kupovao je jedan ili dva stana i izdavao ih da bi ostvario dodatnu zaradu. Ipak, većina nema tu sreću da raspolaže sa 200.000 evra viška, ali ipak želi da zaradi nešto uz minimalan trud.

Korisnik Mateic123 postavio je na Redditu pitanje ostalim korisnicima šta iznajmljuju sa strane kako bi ostvarili dodatni prihod od 150 do 200 evra mesečno.

"Razmišljam da pokrenem neki mali posao za dodatni pasivni prihod uz redovnu platu. Ciljam oko 150–200 evra mesečno, pa me zanima šta vi iznajmljujete sa strane da vam donosi zaradu. Oprema? Alati? Apartmani mi nisu opcija, tražim nešto jednostavnije i sa malo održavanja. Na primer, iznajmljivanje ugostiteljskih frižidera za proslave i slično. Svaki konkretan primer i iskustvo su dobrodošli“, navodi se u pitanju objavljenom na Redditu. Izdvojeni su neki od najzanimljivijih odgovora, možda i vama posluže kao ideja.

Iznajmljivanje alata

„Alat. Uglavnom veći građevinski alati koji ljudima trebaju jednom ili dva puta u životu. Na primer: vibroploča, mešalica za beton (planiram da nabavim nisku, kao one u Velikoj Britaniji), žirafa za brušenje, velike štemalice, industrijski usisivači (Boš ili bolji). Takođe i sitniji alat poput brusilica i slično. Uz to prodajem potrošni materijal po cenama oko 10 odsto nižim nego u Peveksu ili Bauhausu. Nudim i uslužni prevoz kombijem“, glasio je jedan od odgovora.

„Moj otac je u Slavoniji jedno vreme iznajmljivao vibroploče. Mnogo ljudi ih je uzimalo, nije ih imao dovoljno koliko su tražili.“

„Za svaki najam praviš zapisnik o primopredaji ili jednostavan ugovor sa odredbom o naplati i otuđenju. Takođe tražiš kopiju lične karte. To je dovoljno, isto kao kod iznajmljivanja skutera na vodi.“

Skuteri za iznajmljivanje

„Idi na Alibabu i pogledaj kakvih sve tehnologija tamo ima. Postoje stvari koje bi mogao da iznajmljuješ za tim bildinge, rođendaonice i slično. Na primer veliki 3D štampač sa skenerom u koji osoba stane i dobije se figurica te osobe – to bi bilo odlično za svadbe ako neko ima budžet. Može da se koristi i u poslastičarnicama, kao figurice za torte. Na Alibabi ima mnogo uređaja ispod 10.000 evra.

Ima i električnih skutera i motora od nekoliko stotina evra koje možeš da iznajmljuješ. Javiš se restoranima i ponudiš im električni skuter za dostavu za 100 evra mesečno, a skuter te je koštao 400 evra. Da imam vremena, i ja bih se time bavio. Ko god zarađuje od iznajmljivanja, retko će ti to reći jer mu postaješ direktna konkurencija.

Ako poznaješ ljude sa zanatskim radnjama ili obrtima, proveri koje potrošne materijale koriste jer su marže u Hrvatskoj velike, a iz Kine se može povoljno uvoziti sa ulaganjem od oko 10.000 evra. Samo izbegavaj zdravstvo jer za tu delatnost treba imati registrovano preduzeće i posebne dozvole, što je skupo.“

Stan za prijavu adrese

"Iznajmljujem svoj stan firmama za prijavu sedišta po ceni od 10 evra po kvadratu. Knjigovođa sam, pa mi dolaze ljudi koji tek registruju firme. Uglavnom se koristi za prijem pošte onima kojima ne treba fizička lokacija.“

"Iznajmljujem isušivače za vlagu. Znam čoveka koji ima čak 200 komada. U skladištu su samo pokvareni, koji čekaju servis.“

"Iznajmljujem JBL zvučnike, najčešće ljudima koje poznajem, u gradu i okolini. Manje zvučnike dajem svima, a jače samo prijateljima. Proverim prostor i objasnim pravila korišćenja.“

"Prijateljica iznajmljuje naduvance za dečje proslave.“